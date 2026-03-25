Ее часто называют "принцессой с грустными глазами" – женщиной, чья судьба соединила сказочную роскошь и глубокую личную драму, рассказывает историк Игорь Кошиль. В контексте современного интереса к Ирану стоит упомянуть именно королеву Сорайя Эсфандияри-Бахтияри – вторую жену шаха, чья жизнь стала настоящей историей контрастов.

Каким было происхождение будущей королевы?

Сорайя Эсфандияри-Бахтияри родилась в Исфагане в богатой и влиятельной семье. Ее мать была немкой, поэтому Сорайя сочетала восточные корни и европейское воспитание. Она получила образование в швейцарских пансионах и свободно владела несколькими языками.

Как началась история любви с шахом Ирана?

История их знакомства напоминает сказку: шах увидел ее фото, после чего они встретились, а впоследствии он прислал родителям девушки кольцо с 22-каратным бриллиантом. На тот момент Сорайе было всего 18 лет.

Уже через год состоялась роскошная свадьба. Свадебное платье для Сорайи создал дом Dior, а сама она быстро стала иконой стиля 1950-х. Ее образы часто сравнивали с княгиней Монако Грейс Келли.

Что стало главной трагедией ее жизни?

Несмотря на внешнюю идеальность, жизнь Сораи имела драматическую сторону – она не могла родить ребенка. Это стало ключевой проблемой для монархии, ведь речь шла о наследнике престола. После лет попыток и надежд в 1958 году супруги развелись. Для шаха это было болезненное решение, однако государство требовало обеспечения преемственности династии.

Какой была жизнь Сорайи после развода?

После разрыва она получила титул и финансовую поддержку, жила между Римом, Парижем и другими европейскими городами. Вела светскую жизнь и даже попробовала себя в кино, хотя без особого успеха. Со временем она превратилась в символ меланхоличной аристократии 20 века. Ее называли "самой красивой королевой Востока" и "печальной принцессой".

Чем запомнилась ее коллекция украшений?

Коллекция Сораи считалась одной из самых изысканных в мире. Она включала бриллианты, рубины, сапфиры и изумруды, созданные самыми известными ювелирными брендами. Часть этих украшений была продана на аукционах, когда ее доходы уменьшились, рассказывает CNN.

Сорайя Эсфандияри умерла в Париже 25 октября 2001 года. Ее жизнь осталась полной контрастов: от королевской роскоши до одиночества изгнания. После смерти ее наследником был брат Бижан, однако и он вскоре умер. В результате все имущество Сораи перешло к немецкому государству.

