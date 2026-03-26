О том, что именно не ест королева Камилла, пишет HELLO! Magazine.
Каких продуктов избегает королева Камилла?
Королева Камилла не имеет репутации гурманки, особенно на фоне своего сына – известного кулинарного критика Тома Паркера Боулза. Впрочем, она имеет довольно четкие предпочтения в еде, и некоторые из них могут показаться неожиданными.
В интервью для журнала You жена короля Чарльза поделилась воспоминаниями о гастрономическом опыте, в частности о посещении ресторанов в 1960-х годах, а также рассказала о любимых блюдах.
Среди прочего она обратила внимание на то, насколько ее вкусы отличаются от предпочтений принцессы Уэльской.
Королева Камилла / Фото GettyImages
Камилла призналась, что среди ее фаворитов – "запеченная фасоль на тосте" и "свежеприготовленная рыба с картофелем фри". В то же время она назвала продукты, которые она просто не может терпеть.
Я не переношу перец, ни сырой, ни приготовленный. Я также не люблю субпродукты, за исключением очень вкусной печени. И я избегаю чили и чеснока, в отличие от моего сына,
– рассказала она.
В то же время принцесса Уэльская неоднократно говорила о своей страсти к пикантным блюдам и даже прививает эту любовь своим детям.
Как питается Кейт Мидлтон?
Как пишет журнал OK!, Кейт Миддлтон давно известна своей приверженностью к так называемым суперфудам, в частности зеленых смузи и авокадо. Впрочем, ее ежедневный рацион не ограничивается только ими и включает другие полезные продукты, которые она регулярно потребляет.
Например, на завтрак принцесса часто выбирает шпинат и капусту кейл – овощи, богатые витаминами и питательными веществами. Они помогают ей поддерживать энергию и хорошее самочувствие в течение дня.
Кейт Миддлтон / Фото GettyImages
В то же время сбалансированное питание Кейт не ограничивается только утренним приемом пищи. В течение дня она отдает предпочтение легким и полезным перекусам.
Среди ее любимых перекусов – ягоды годжи, которые славятся своими полезными свойствами, а также обычный попкорн без сахара и добавок. Такой вариант позволяет оставаться сытой, не перегружая организм лишними калориями.
Какие странные пищевые привычки имеет королевская семья?
У многих представителей британской монаршей семьи есть довольно необычные пищевые привычки. В частности, король Чарльз III категорически не переносит чеснок.
Также в королевской семье действует запрет на употребление фуа-гра, введенный еще в 2008 году из-за этических соображений по обращению с животными. Свои особые привычки в питании имела и покойная королева Елизавета II.
Она предпочитала принимать пищу в одиночестве, а не в компании. Кроме того, королева придерживалась принципов здорового питания и избегала углеводов во время ужина.