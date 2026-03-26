О том, что именно не ест королева Камилла, пишет HELLO! Magazine.

Каких продуктов избегает королева Камилла?

Королева Камилла не имеет репутации гурманки, особенно на фоне своего сына – известного кулинарного критика Тома Паркера Боулза. Впрочем, она имеет довольно четкие предпочтения в еде, и некоторые из них могут показаться неожиданными.

В интервью для журнала You жена короля Чарльза поделилась воспоминаниями о гастрономическом опыте, в частности о посещении ресторанов в 1960-х годах, а также рассказала о любимых блюдах.

Среди прочего она обратила внимание на то, насколько ее вкусы отличаются от предпочтений принцессы Уэльской.

Камилла призналась, что среди ее фаворитов – "запеченная фасоль на тосте" и "свежеприготовленная рыба с картофелем фри". В то же время она назвала продукты, которые она просто не может терпеть.

Я не переношу перец, ни сырой, ни приготовленный. Я также не люблю субпродукты, за исключением очень вкусной печени. И я избегаю чили и чеснока, в отличие от моего сына,

– рассказала она.

В то же время принцесса Уэльская неоднократно говорила о своей страсти к пикантным блюдам и даже прививает эту любовь своим детям.

Как питается Кейт Мидлтон?

Как пишет журнал OK!, Кейт Миддлтон давно известна своей приверженностью к так называемым суперфудам, в частности зеленых смузи и авокадо. Впрочем, ее ежедневный рацион не ограничивается только ими и включает другие полезные продукты, которые она регулярно потребляет.

Например, на завтрак принцесса часто выбирает шпинат и капусту кейл – овощи, богатые витаминами и питательными веществами. Они помогают ей поддерживать энергию и хорошее самочувствие в течение дня.

В то же время сбалансированное питание Кейт не ограничивается только утренним приемом пищи. В течение дня она отдает предпочтение легким и полезным перекусам.

Среди ее любимых перекусов – ягоды годжи, которые славятся своими полезными свойствами, а также обычный попкорн без сахара и добавок. Такой вариант позволяет оставаться сытой, не перегружая организм лишними калориями.

