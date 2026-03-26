Про те, що саме не їсть королева Камілла, пише HELLO! Magazine.

Яких продуктів уникає королева Камілла?

Королева Камілла не має репутації гурманки, особливо на тлі свого сина – відомого кулінарного критика Тома Паркера Боулза. Втім, вона має доволі чіткі вподобання в їжі, і деякі з них можуть здатися несподіваними.

В інтерв'ю для журналу You дружина короля Чарльза поділилася спогадами про гастрономічний досвід, зокрема про відвідування ресторанів у 1960-х роках, а також розповіла про улюблені страви.

Серед іншого вона звернула увагу на те, наскільки її смаки відрізняються від вподобань принцеси Уельської.

Камілла зізналася, що серед її фаворитів – "запечена квасоля на тості" та "свіжоприготована риба з картоплею фрі". Водночас вона назвала продукти, які вона просто не може терпіти.

Я не переношу перець, ні сирий, ні приготований. Я також не люблю субпродукти, за винятком дуже смачної печінки. І я уникаю чилі та часнику, на відміну від мого сина,

– розповіла вона.

Водночас принцеса Уельська неодноразово говорила про свою пристрасть до пікантних страв і навіть прищеплює цю любов своїм дітям.

Як харчується Кейт Мідлтон?

Як пише журнал OK!, Кейт Міддлтон давно відома своєю прихильністю до так званих суперфудів, зокрема зелених смузі та авокадо. Втім, її щоденний раціон не обмежується лише ними й включає інші корисні продукти, які вона регулярно споживає.

Наприклад, на сніданок принцеса часто обирає шпинат і капусту кейл – овочі, багаті на вітаміни та поживні речовини. Вони допомагають їй підтримувати енергію та гарне самопочуття протягом дня.

Водночас збалансоване харчування Кейт не обмежується лише ранковим прийомом їжі. Протягом дня вона віддає перевагу легким і корисним перекусам.

Серед її улюблених перекусів – ягоди годжі, які славляться своїми корисними властивостями, а також звичайний попкорн без цукру та добавок. Такий варіант дозволяє залишатися ситою, не перевантажуючи організм зайвими калоріями.

