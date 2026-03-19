Про це повідомляє Yahoo Life UK.

Чим любив ласувати Гемінґвей?

Гемінґвей залишив по собі не лише культові романи, а й власний рецепт ідеального гамбургера. Хоча письменника частіше згадують через його пристрасть до алкоголю, ніж кулінарії, саме проста американська страва стала його гастрономічною слабкістю.

Гемінґвей навіть мав свій власний рецепт, який довів до досконалості. Ба більше, спосіб приготування та інгредієнти для своїх яловичих котлет він залишив у спадок.

Гемінґвей обожнював гамбургери власного приготування

Так, у своєму рецепті письменник писав, що немає причин готувати "сірі, жирні, тонкі як папір і несмачні" гамбургери. Натомість він радив додавати до нежирної яловичини несподівані інгредієнти: каперси, реліш, цибулю, часник, шавлію та інші приправи.

За його задумом, ідеальний бургер має бути "хрусткими, рум’яними, з рожевою і соковитою серединою".

Якою була остання вечеря Гемінґвея?

Як пише Tastingtable, останній вечір перед смертю Гемінґвей провів разом із дружиною - журналісткою Мері Велш Гемінґвей. Разом вони повечеряли у спокійній атмосфері в ресторані "Крістіанія".

Остання вечеря письменника складалася з нью-йоркського стейка з печеною картоплею, салату "Цезар" і келиха бордо.

Ернест Гемінґвей

У виданні зазначають, що упродовж життя Гемінґвей був відомим гурманом. Він цінував кубинські сигари, полюбляв устриці Маренн-Олерон і не цурався специфічних сирів, зокрема Пон-л'Евек із Нормандії, відомого своїм різким запахом.

У м'ясі письменник часто обирав екзотику: куштував антилопу та навіть білок, а серед риби надавав перевагу форелі, рагу з лобстером і рибному ризото.

