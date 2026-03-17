Відео, у якому італієць обирає найсмачнішу українську цукерку, опублікував користувач @chef_massimo6 у TikTok.

Дивіться також Задоволена посмішка, але без коментарів: як британець вперше прийшов в український Roshen

Які українські цукерки були найсмачніші для італійця?

Італійцю запропонували скуштувати кілька відомих цукерок: "Ліщина", "Зоряне сяйво", "Каракум" та "Корівка". Серед них він мав обрати свого фаворита.

Після дегустації італієць зазначив, що "Ліщина" здалася йому смачною, однак, на його думку, у ній забагато цукру. Найбільше з-поміж запропонованих варіантів йому сподобалася "Корівка".

Італієць обирає найсмачніші цукерки: дивіться відео

Втім, чоловік додав, що найсмачнішою українською цукеркою з тих, які він куштував раніше, для нього залишається "Ромашка". Саме її він назвав своїм головним фаворитом серед українських солодощів.

Яка історія створення "Ромашки"?

Як повідомляє "Еспресо", саме у Львові на заводі "Світоча" було створено рецепт цукерок "Ромашка", які згодом легендарними.

Це така типово львівська історія: філіжанка кави, до якої так пасує цукерка з коньяком,

– розповідали працівники фабрики.

Цукерки "Ромашка" / Фото з відкритих джерел

Водночас, хоч сьогодні рецепт "Ромашки" вважають "світочанським", формально це не зовсім так. Кондитерське об'єднання "Світоч" виникло лише 1962 року, коли до нього приєднали націоналізовані фабрики "Branka" та "Gazet", яка згодом змінила назву на "Більшовик".

За офіційними даними, рецепт "Ромашки" розробили технологи «Більшовика», але є версія, що він міг походити від довоєнної фабрики "Gazet".

Попри те, що точних історичних даних немає, незаперечним залишається той факт, що легендарні цукерки «Ромашка» створили саме у Львові.

Чим британця вразив супермаркет в Україні?