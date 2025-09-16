У многих членов монаршей семьи есть странные любимые или наоборот ненавистные блюда и продукты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.
Какие есть странные предпочтения у королевской семьи?
Например, нынешний король Чарльз III ненавидит чеснок. Ранее также звучали заявления, что ему "запрещено" его есть. Также никто из королевской семьи не употребляет фуа-гра. Этот запрет действует с 2008 года. Он связан с жестоким обращением с животными.
У покойной королевы Елизаветы II также были свои привычки в еде, однако они касались не блюд. Она старалась есть в одиночестве. Кроме этого, она также придерживалась здоровой диеты и не употребляла углеводов на ужин.
Какие предпочтения могут удивить украинцев?
Ранее издание Daily Mail писало, что принцесса Диана, которая также была частью королевской семьи, называла своим любимым блюдом украинский борщ с различными добавками.
Готовить его стоило на курином бульоне, ведь так он получался самым вкусным.
Принцесса Диана удивила также и тем, что именно она любила добавлять к борщу: молоко и греческий йогурт.
Каким было любимое блюдо королевы Виктории?
- Королева Виктория имела большую слабость к простым овощам, блюда из которых занимали почетное место в ее меню. В частности, среди любимых блюд королевы был суп, популярный в Германии.
- В детские годы питание королевы Виктории было довольно скромным и сводилось преимущественно к хлебу с молоком и простой жареной баранины. После восшествия на престол в 1837 году она наверстала упущенное и ела все, что хотела, ежедневно устраивая роскошные трапезы.
- Меню королевы отличалось многообразием и часто включало несколько мясных и рыбных блюд на ужин, но особое место в нем занимал один овощ – картофель. В Королевском архиве сохранились упоминания, что ее сытные завтраки обычно состояли из бараньих отбивных с картофельным пюре или сосисок с картофелем.