Именно за роль Хелли Р. в этой антиутопической ленте она получила награду. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Today.
Почему она написала "Выпусти меня"?
Лоуренс вышла произнести свою речь с запиской. На стороне, которая была обращена к зрителям, была надпись "Выпусти меня". Это отсылка к сюжету сериала "Разрыв". Таким образом актриса отдала дань уважения ленте и роли, за которую получила награду.
Дело в том, что в соответствии с сюжетом сериала, героиня актрисы провела значительную часть времени за попытками покинуть работу в Lumon. Она прибегала к крайностям, чтобы освободить свою "внутреннюю" половину. Вероятно, поклонники сериала были в восторге от такого хода актрисы.
Как в сети отреагировали на это?
Записка с надписью "Выпусти меня" не осталась незамеченной среди тех, кто смотрел церемонию. В сети бурно обсуждают такую "великодку".
В сети идут обсуждения: смотрите пост
Пользователи назвали это "самым веселым" из того, что могла сделать актриса. Ей удалось порадовать аудиторию.
Пользователи не оставили без внимания Лоуэр: смотрите пост
Почему Роулинг решила отправить книгу украинке?
- Ранее украинка пожаловалась на высокую стоимость новой книги Джоан Роулинг, и автор предложила подарить ей копию.
- В соцсети Х появилось сообщение украинки, где она жалуется на стоимость новой книги Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг). Пользовательница объяснила, что пока весь мир уже читает The Hallmarked Man, украинцы вынуждены платить за эту книгу "бешеные деньги", поэтому далеко не все могут себе это позволить.
- Писательница не оставила сообщение без внимания. Вероятно, автор сообщения сама не ожидала, что такое произойдет.