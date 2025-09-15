Именно за роль Хелли Р. в этой антиутопической ленте она получила награду. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Today.

Почему она написала "Выпусти меня"?

Лоуренс вышла произнести свою речь с запиской. На стороне, которая была обращена к зрителям, была надпись "Выпусти меня". Это отсылка к сюжету сериала "Разрыв". Таким образом актриса отдала дань уважения ленте и роли, за которую получила награду.

Дело в том, что в соответствии с сюжетом сериала, героиня актрисы провела значительную часть времени за попытками покинуть работу в Lumon. Она прибегала к крайностям, чтобы освободить свою "внутреннюю" половину. Вероятно, поклонники сериала были в восторге от такого хода актрисы.

Как в сети отреагировали на это?

Записка с надписью "Выпусти меня" не осталась незамеченной среди тех, кто смотрел церемонию. В сети бурно обсуждают такую "великодку".

Пользователи назвали это "самым веселым" из того, что могла сделать актриса. Ей удалось порадовать аудиторию.

