Однако, конечно, это не так и сегодня мы это докажем. Подборку лучших украинских YouTube-каналов собрал 24 Канал.

Важно! В один материал поместить все крутые украинские каналы почти невозможно из-за их огромного количества. Поэтому если здесь нет вашего любимого украинского канала – возможно, он появится в следующем материале.

Что смотреть на украинском YouTube?

Интервью

Учитывая то, что стало причиной дискуссии, мы начнем с интервью. И прежде всего здесь стоит обратить на канал "Радіо Хартія" и хотя бы на 3 части большого интервью Лины Костенко, которое вел Сергей Жадан.

Также на канале можно найти интервью Жадана с Мстиславом Черновым, Ай Вейвеем, Ольгой Стефанишиной и не только.

Интервью с Линой Костенко: смотрите видео на "Радіо Хартія"

Еще интересные интервью можно найти на канале "Це ніхто не буде дивитись", который ведет Эмма Антонюк. Она, собственно, и берет интервью у интересных респондентов. На канале можно найти разговоры на любой вкус – о культуре, войну, политику, здоровье, религию и тому подобное. Словом – на любой вкус.

А еще на канале есть большой фильм о Василии Стусе, который точно стоит внимания.

Фильм о Василии Стусе: смотрите видео на канале "Це ніхто не буде дивитися"

История

Если же вы любите слушать или смотреть видео на историческую тематику, то можем посоветовать несколько таких. Первым, видимо, будет канал со слоганом "Пусть цветет украинский YouTube" – "Історія без міфів". На канале есть немалое количество видео на различные исторические темы, о разных странах и эпохах.

Еще один канал, который стоит внимания – "Реальна історія". Ведущий Аким Галимов создает целые фильмы на актуальные вопросы в истории Украины – и об исторических фигурах, и о событиях, последствия которых мы ощущаем сейчас.

Последствия подрыва Каховской ГЭС: смотрите на канале "Реальна історія"

Если же вы не любите длинные видео и хотите получать информацию коротко и лаконично – в этом поможет канал WAS: Популярна історія, где в роликах, продолжительностью от 10 до 20 минут авторы рассказывают коротко и лаконично об интересных исторических вопросах в контексте не только Украины, но и мира.

Но если вы ищете что-то небанальное, или даже пикантное – и такой контент найдется. Канал "Коханець Кліо" предлагает историю без цензуры – о запрещенных веществах и секс в древние времена, о древних обманах и скандалах. И, кроме того, там есть видео о демонологии и различные верования народов мира, поэтому каждый может найти то, что ему по душе.

Какими были женщины Средневековья: смотрите видео на канале "Коханець Кліо"

Также небанальную историю на своем канале рассказывает наш коллега Фахрудин Шарафмал. на "Фарід Говорить" можно найти историю мировых спецслужб и мировых операций, узнать больше о тех страницах истории, которые кажутся скрытыми.

Как работает американский спецназ: смотрите на канале "Фарід Говорить"

Аналитика

Иногда мы идем на YouTube, чтобы разобраться со сложными вопросами или узнать о них больше. И здесь помогают каналы, которые дают аналитику.

Прежде всего – Сергей Стерненко. Ежедневно он разбирает события на фронте и околовоенные события в Украине и мире – все, что имеет влияние на ход боевых действий.

Если же вас интересует экономическая аналитика – здесь поможет канал "Останній капіталіст", который разбирает вопросы, которые связаны с деньгами и финансами, в частности в контексте глобальной политики.

Что не так с польским ВВП: смотрите на канале "Останній капіталіст"

Политическую аналитику можно найти на канале политического обозревателя Дениса Сигая на одноименном канале "Сігай". Здесь он разбирает политические вопросы не только Украины, но и мира.

Почему Орбан подыгрывает Путину: смотрите на канале "Сігай"

А обзоры политических событий и современной истории можно найти на канале Яремы Духа – он разбирает вопросы по актуальным событиям и относительно не далекой от настоящего истории.

Что будет с НАТО после атаки России на Польшу: смотрите видео на канале "Ярема Дух"

Научно-популярный контент

На канале "Клятий раціоналіст" можно найти опровержение популярных мифов и больше информации об актуальных проблемах и вопросах.

О мелатонине, заменители соли и т.д.: смотрите на канале "Клятий раціоналіст"

Путешествия и краеведение

После начала полномасштабной войны, пожалуй, у каждого из нас возникало желание как можно лучше узнать родную страну. И в этом изрядно помогает канал "Хащі", авторы которого ездят в экспедиции по регионам Украины и показывают их в своих видео.

Неизведанная Буковина: смотрите на канале "Хащі"

А о путешествиях за рубежом можно смотреть на канале харьковчанина Влада – "Однією правою". Мужчина рассказывает о достопримечательностях в разных концах света.

Выпуск об американском Гарварде: смотрите на канале "Однією правою"

Культура, развлечения и общее развитие

Если вы не видели фильмы "Феномен Ивасюка" и "Феномен Курбаса" – вам нужно наверстать это. А для этого стоит перейти на канал "Загін кіноманів" – здесь Виталий Гордиенко рассказывает об украинском телевидении, снимает обзоры на фильмы и вместе с командой создает свою документалку.

"Феномен Курбаса": смотрите на канале "Загін кіноманів"

Также немало культурно-просветительского контента делают наши коллеги из "Телебачення Торонто" – рассказывают о неизвестных страницах истории, такие как операция украинских миротворцев в Сакартвело, исследуют фольклор и рассказывают о выдающихся украинских фигурах.

Выпуск "Телебачення Торонто" о Юрии Шевелева: смотрите видео

Обзоры на новые фильмы и сериалы, разговоры с культурными деятелями, рефлексии на литературу и исследования собственной идентичности – это все можно найти на канале еще одних наших коллег из "Суспільне Культура".

Обзор на новый сезон "Венздей": смотрите на канале "Суспільне Культура"

Каким было украинское телевидение, какие ляпы и ссылки можно найти в фильмах и какими были истории их появления – расскажет Тайлер Андерсон на канале Geek Journal. Также там можно найти обзоры на кинофильмы и сериалы и многое другое.

Что такое "фландеризация" персонажей: смотрите на Geek Journal

Подкасты и стримы

Если же вы просто хотите послушать разговоры умных людей, которые сейчас мы называем подкастами, то можем порекомендовать несколько.

"Броманс" – подкаст Макса Щербины и Наримана Алиева. Иногда там появляются неожиданные гости.

Сергей Стерненко и подкаст "Броманс": смотрите видео

Упомянутые сегодня "Клятый рационалист" и Эмма Антонюк также ведут подкаст под названием "Асиметрія".

Выпуск подкаста "Асиметрія": смотрите видео

Татьяна Микитенко на канале "Рагулі" регулярно ведет стримы, где разбирает актуальные события и рефлексирует на них.

Выпуск "Рагулей": смотрите видео

Это лишь несколько каналов, с которых можно начать поиски интересного для себя контента на украинском YouTube, который сейчас предлагает нам огромное разнообразие форм и жанров. Главное – хотеть найти что-то для души, а не искать оправданий утверждениями, что на украинском YouTube нечего смотреть.