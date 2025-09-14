Проте, звісно, це не так і сьогодні ми це доведемо. Добірку найкращих українських YouTube-каналів зібрав 24 Канал.

Важливо! В один матеріал помістити усі круті українські канали майже неможливо через їхню величезну кількість. Тому якщо тут немає вашого улюбленого українського каналу – можливо, він з'явиться у наступному матеріалі.

Що дивитися на українському YouTube?

Інтерв'ю

Зважаючи на те, що стало причиною дискусії, ми почнемо з інтерв'ю. І насамперед тут варто звернути на канал "Радіо Хартія" і бодай на 3 частини великого інтерв'ю Ліни Костенко, яке вів Сергій Жадан.

Також на каналі можна знайти інтерв'ю Жадана зі Мстиславом Черновим, Ай Вейвеєм, Ольгою Стефанішиною та не тільки.

Інтерв'ю з Ліною Костенко: дивіться відео на "Радіо Хартія"

Ще цікаві інтерв'ю можна знайти на каналі "Це ніхто не буде дивитись", який веде Емма Антонюк. Вона, власне, і бере інтерв'ю у цікавих респондентів. На каналі можна знайти розмови на будь-який смак – про культуру, війну, політику, здоров'я, релігію тощо. Словом – на будь-який смак.

А ще на каналі є великий фільм про Василя Стуса, який точно вартий уваги.

Фільм про Василя Стуса: дивіться відео на каналі "Це ніхто не буде дивитись"

Історія

Якщо ж ви любите слухати чи дивитися відео на історичну тематику, то можемо порадити кілька таких. Першим, мабуть, буде канал зі слоганом "Хай квітне український YouTube" – "Історія без міфів". На каналі є чимала кількість відео на різні історичні теми, про різні країни та епохи.

Ще один канал, який вартий уваги – "Реальна історія". Ведучий Акім Галімов створює цілі фільми на актуальні питання в історії України – і про історичних постатей, і про події, наслідки яких ми відчуваємо зараз.

Наслідки підриву Каховської ГЕС: дивіться на каналі "Реальна історія"

Якщо ж ви не любите довгі відео і хочете отримувати інформацію коротко та лаконічно – у цьому допоможе канал WAS: Популярна історія, де у роликах, тривалістю від 10 до 20 хвилин автори розповідають коротко та лаконічно про цікаві історичні питання в контексті не тільки України, але й світу.

Та якщо ви шукаєте щось небанальне, ба навіть пікантне – і такий контент знайдеться. Канал "Коханець Кліо" пропонує історію без цензури – про заборонені речовини та секс у давні часи, про давні обмани та скандали. Та, крім того, там є відео про демонологію та різні вірування народів світу, тому кожен може знайти те, що йому до душі.

Якими були жінки Середньовіччя: дивіться відео на каналі "Коханець Кліо"

Також небанальну історію на своєму каналі розповідає наш колега Фахрудін Шарафмал. на "Фарід Говорить" можна знайти історію світових спецслужб та світових операцій, дізнатися більше про ті сторінки історії, які здаються прихованими.

Як працює американський спецназ: дивіться на каналі "Фарід Говорить"

Аналітика

Часом ми йдемо на YouTube, щоб розібратися зі складними питаннями чи дізнатися про них більше. І тут допомагають канали, які дають аналітику.

Насамперед – Сергій Стерненко. Щодня він розбирає події на фронті та навколовоєнні події в Україні та світі – все, що має вплив на перебіг бойових дій.

Якщо ж вас цікавить економічна аналітика – тут допоможе канал "Останній капіталіст", який розбирає питання, котрі пов'язані з грошима та фінансами, зокрема в контексті глобальної політики.

Що не так із польським ВВП: дивіться на каналі "Останній капіталіст"

Політичну аналітику можна знайти на каналі політичного оглядача Дениса Сігая на однойменному каналі "Сігай". Тут він розбирає політичні питання не тільки України, але й світу.

Чому Орбан підіграє Путіну: дивіться на каналі "Сігай"

А огляди політичних подій та сучасної історії також можна знайти на каналі Яреми Духа – він розбирає питання щодо актуальних подій та відносно не далекої від сьогодення історії.

Що буде з НАТО після атаки Росії на Польщу: дивіться відео на каналі "Ярема Дух"

Науково-популярний контент

На каналі "Клятий раціоналіст" можна знайти спростування популярних міфів та більше інформації про актуальні проблеми та питання.

Про мелатонін, замінники солі тощо: дивіться на каналі "Клятий раціоналіст"

Подорожі та краєзнавство

Після початку повномасштабної війни, мабуть, у кожного з нас виникало бажання якомога краще пізнати рідну країну. І в цьому неабияк допомагає канал "Хащі", автори якого їздять в експедиції регіонами України і показують їх у своїх відео.

Незвідана Буковина: дивіться на каналі "Хащі"

А про мандри за кордоном можна дивитися на каналі харків'янина Влада – "Однією правою". Чоловік розповідає про визначні місця у різних кінцях світу.

Випуск про американський Гарвард: дивіться на каналі "Однією правою"

Культура, розваги та загальний розвиток

Якщо ви не бачили фільми "Феномен Івасюка" та "Феномен Курбаса" – вам потрібно надолужити це. А для цього варто перейти на канал "Загін кіноманів" – тут Віталій Гордієнко розповідає про українське телебачення, знімає огляди на фільми та разом з командою створює свою документалку.

"Феномен Курбаса": дивіться на каналі "Загін Кіноманів"

Також чимало культурно-просвітницького контенту роблять наші колеги з "Телебачення Торонто" – розповідають про невідомі сторінки історії, такі як операція українських миротворців у Сакартвело, досліджують фольклор та розповідають про видатних українських постатей.

Випуск "Телебачення Торонто" про Юрія Шевельова: дивіться відео

Огляди на нові фільми та серіали, розмови з культурними діячами, рефлексії на літературу та дослідження власної ідентичності – це все можна знайти на каналі ще одних наших колег зі "Суспільне Культура".

Огляд на новий сезон "Венздей": дивіться на каналі "Суспільне культура"

Яким було українське телебачення, які ляпи та посилання можна знайти у фільмах та якими були історії їхньої появи – розповість Тайлер Андерсон на каналі Geek Journal. Також там можна знайти огляди на кінофільми та серіали і багато чого іншого.

Що таке "фландеризація" персонажів: дивіться на Geek Journal

Подкасти та стріми

Якщо ж ви просто хочете послухати розмови розумних людей, які зараз ми називаємо подкастами, то можемо порекомендувати декілька.

"Броманс" – подкаст Макса Щербини та Нарімана Алієва. Часом там з'являються неочікувані гості.

Сергій Стерненко і подкаст "Броманс": дивіться відео

Згадані сьогодні "Клятий раціоналіст" та Емма Антонюк також ведуть подкаст під назвою "Асиметрія".

Випуск подкасту "Асиметрія": дивіться відео

Тетяна Микитенко на каналі "Рагулі" регулярно веде стріми, де розбирає актуальні події та рефлексує на них.

Випуск "Рагулів": дивіться відео

Це лише кілька каналів, з яких можна почати пошуки цікавого для себе контенту на українському YouTube, який зараз пропонує нам величезне різноманіття форм та жанрів. Головне – хотіти знайти щось для душі, а не шукати виправдань твердженнями, що на українському YouTube немає що дивитись.