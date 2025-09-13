Редакція 24 Каналу поспілкувалися з зірками української літератури, щоб дізнатися їхні книжкові рекомендації. Також ми розпитали, які твори варто додати до шкільної програми.

Наталія Матолінець

Письменниця та лекторка, активно займається культурною дипломатією. Авторка фентезійної трилогії "Варта у грі", дилогії "Всі мої Ключі і Ґайя", романів "Гессі", "Керамічні серця", "Академія Аматерасу".

Рекомендує: роман "Пісня Ахілла" Медлін Міллер.

"Пошуки універсальної книги для всіх – невдячна справа, тож зверну увагу на новинку: скоро українською вийде роман Медлін Міллер "Пісня Ахілла" – переосмислення історії грецького героя й Троянської війни з погляду Патрокла. Тексти Міллер – це завжди краса й поетика, а її занурення до класичних епосів здатне залюбити в них кожного", – розповіла Наталія.

Додала б у шкільну програму: серію "Агенція Локвуд і Ко" Джонтана Страуда.

"Саме те, що потрібно. Це динамічне п'ятикнижжя про підлітків, які борються з примарами на вулицях Лондона. Попри вагу складних рішень та небезпек, вони залишаються підлітками – з їхніми сумнівами, ревнощами, таємницями й гонором у якості щита проти світу. Тут є пригоди, моторошне засвіття, дружба, яка проходить випробування і найголовніше – дотепні персонажі, які завжди знайдуть час на чай з печивом", – поділилася письменниця.

Наталія Матолінець / Фото з фейсбуку авторки

Ірина Вікирчак

Поетка, перекладачка, лекторка, наставниця з креативного письма.

Додала б шкільну програму: книгу "Людина у пошуках справжнього сенсу" Віктора Франкла. Автор створив її, описуючи свій досвід ув'язнення у нацистських концтаборах.

"Це вже для старшокласників, не стільки, щоб читали, а для виховання резилієнтності", – наголосила Ірина.

Ірина Вікирчак / Фото з фейсбуку авторки

Оксана Забужко

Письменниця, літературознавиця. Авторка романів "Музей покинутих секретів", "Польові дослідження з українського сексу", повісті "Казка про калинову сопілку", есе "Найдовша подорож".

Рекомендує: прочитати або перечитати "Кобзар" Тараса Шевченка. Також серед улюблених книг пані Оксани: "Сестри Річинські" Ірини Вільде, "Перехресні стежки" Івана Франка та "Повія" Панаса Мирного.

Оксана Забужко / Фото з фейсбуку авторки

Макс Кідрук

Письменник, популяризатор науки, співзасновник видавництва "Бородатий Тамарин". Автор фантастичного циклу "Нові Темні Віки" (перша книга – "Колонія"), романів "Де немає Бога", "Зазирни у мої сни", "Доки світло не згасне назавжди".

Рекомендує: серію "Пісня льоду й полум'я" Джорджа Мартіна.

"Це найкраща серія в історії літератури, попри те, що вона недописана. Мартін створив неймовірно деталізований і цілісний світ із політикою, історією, релігіями, мовами. А також складних, суперечливих, живих персонажів, за якими цікаво спостерігати", – наголошує Макс.



Макс Кідрук / Фото, надане 24 Каналу

Тетяна Кідрук

СЕО і співзасновниця видавництва "Бородатий Тамарин".

Рекомендує: трилогію "Володар перснів" Дж. Р. Р. Толкіна.

"Прочитала цю трилогію ще в дитинстві. Але вона дотепер залишається моїм найулюбленішим книжковим всесвітом. Толкін написав небанальне епічне фентезі про боротьбу добра і зла. Маленькі гобіти перемагають зло не з мечем у руках, а завдяки своїй стійкості, умінню триматися одне за одного, і за безмежну віру в те, що у світі ще є добро", – розповіла Тетяна.

Тетяна Кідрук / Фото, надане 24 Каналу

Світлана Тараторіна

Письменниця, лекторка, авторка романів "Лазарус" та Дім солі". Створила авторську екскурсію Києвом "Шляхами Лазаруса: Київ реальний і фентезійний початку ХХ століття".

Рекомендує: повість "Хмари" Іван Нечуя-Левицького.

"Насправді на це питання можна назвати десятки, якщо не сотні позицій. Але наразі я б порадила "Хмари" Іван Нечуя-Левицького. У тексті зображені два покоління київської інтелігенції 30–40-х і 50–60-х років ХІХ. Окрім побутових деталей і можливості зазирнути у життя киян того часу, для мене "Хмари" цінні тим, що оповідають про боротьбу за ідентичність, яку вели українці у часи, коли навіть існування нашої нації ставилося під сумнів", – розповіла Світлана.

Додала б у шкільну програму: твори Галини Пагутяк.

"Наразі її оповідання можна знайти у списках рекомендованої літератури, в спеціалізованих програмах, але, мені здається, що її тексти заслуговують на ґрунтовне вивчення. Наприклад, роман "Урізька готика". Це історія – художнє продовження етнографічної розвідки Івана Франка про спалення упирів в селі Нагуєвичі. Написано смачно, з розумінням історичного контексту, а головне на трендову для юнацтва тему", – поділилася Світлана.

Світлана Тараторіна / Фото з фейсбук-сторінки авторки

Ярина Каторож

Письменниця, ілюстраторка. Авторка трилогії "Палімпсест" та роману "Алхімія свободи".

Рекомендує: роман "Сад Гетсиманський" Івана Багряного.

"Якщо б я не знала, що ця книга написана у минулому столітті – подумала б, що це історія з сучасності. Глибока, болюча, актуальна кожним словом і кожною думкою. Книга, яка не дасть забути, що є Росія, і яка нагадує, що волелюбність українців не зникає навіть в найтемніших казематах", – розповіла Ярина.

Додала б у шкільну програму: роман "Сонячна машина" Володимира Винниченка.

"Це захоплива наукова фантастика, яка, по-перше, дивує несподіваним і карколомним сюжетом; по-друге, – написана дуже красиво з погляду стилістики. Якраз той твір, який може допомогти підліткам полюбити українську літературу", – зауважила Ярина.

Ярина Каторож / Фото з фейсбук-сторінки авторки

Юлія Нагорнюк

Письменниця, перекладачка. Авторка романів "Діва, матір і третя" та "Відьма вмирає втретє".

Рекомендує: уважно перечитати історію України.

"Гадаю, немає однієї універсальної книжки, яка підійшла б усім, але всім українцям точно не завадить уважно перечитати історію України", – наголосила Юлія.

Додала б у шкільну програму: повість "Товаришки" Олени Пчілки.

"Ця повість гарно демонструє, що наші класики писали не лише про сумну долю і село, як багато хто вважає, а й про міський контекст, про інтелігенцію, про молодих жінок, які їдуть здобувати освіту за кордон", – розповіла Юлія.

Юлія Нагорнюк / Фото з мережі

Наталія Довгопол

Письменниця, лекторка. Авторка романів "Шпигунки з притулку«Артеміда»", "Прокляте небо", "Мандрівний цирк сріблястої пані", "Знайти країну амазонок", "Витязь і Вірлиця".

Додала б у шкільну програму: тревелоги Софії Яблонської.

"По-перше, це дивовижна жінка, яка на початку ХХ сторіччя мріяла знімати кіно й подорожувати світом, і вже в юному віці здійснила свою мрію, самостійно знімаючи документальне кіно для французької кінокомпанії в Марокко й на Далекому Сході. По-друге, вона прекрасно пише, а деякі її оповіді подібні на сюжети дорам. По-третє, її історії колонізованого сходу резонують сучасним українцям у нашому пошуку ідентичності – і відстоювання права на ідентичність", – розповіла Наталія.

Наталія Довгопол / Фото з фейсбук-сторінки авторки

Уляна Дадак

Письменниця, авторка романів "За межею реальності" та серії книг "Повелителі стихій" (перша частина – "Каррайк. Переродження").

Рекомендує: нонфікшн "Брама Європи" Сергія Плохія.

"Думаю, зараз її має прочитати кожен українець", – поділилася Уляна.

Додала б у шкільну програму: більше світового фентезі – серію "Локвуд і Ко" Джонатана Страуда або "Останню імперію" Брендона Сандерсона.

Уляна Дадак / Фото з фейсбук-сторінки авторки

Сергій Мартинюк

Письменник, фронтмен гурту "Фіолет". Захищає Україну у лавах ЗСУ.

Автор романів "Капітан Смуток", "Король дощу", "Кушмарджак" та поетичних збірок "Реп'яхи", "Політика пам'яті".

Рекомендує: роман Тані П'янкової "Вік червоних мурах"

"Важко вибрати одну саме ту книгу, зважаючи на обшир важливих тем, але з прочитаних за останні роки я б виокремив роман Тані П'янкової "Вік червоних мурах", присвячений питанню Голодомору. Глибоко, поетично і сильно. Події, про які мають пам'ятати всі українці", – наголосив Сергій.

Додав би у шкільну програму: романи Артема Чеха.

"Щодо шкільної програми, то з цим в мене складніше. Я був з тих, хто читав "списки на літо", але загалом "зобов'язалівка" не працювала на органічний інтерес до нашої літератури. Точно додав би в програму для старшокласників живої сучасності – Артема Чеха з його останніми романами, наприклад, де він тонко препарує наші 90-ті. Можливо, ці книги дозволять нашим дітям розуміти нас трохи краще", – розповів Сергій.

Сергій Мартинюк / Фото з інстаграм-сторінки автора

Володимир Аренєв

Письменник, редактор, лектор. Автор книг "Заклятий меч", "Пан Малодобрий", "Скарбничка історій", "Музиканти. Четвертий дарунок".

Рекомендує: "Антологію української поезії ХХ століття".

"Я не вважаю, що існує книга, яку саме от обовʼязково мусять прочитати всі-всі. Але, мабуть, було б непогано, якби люди часом гортали "Антологію української поезії ХХ століття", наприклад", – зауважив Володимир.

Додав би у шкільну програму: вірші українських поетів, які загинули під час війни Росії з Україною.

Володимир Аренєв / Фото з фейсбук-сторінки автора

"Що ж до творів – як на мене, було б непогано додати до шкільної програми хоча би по 1 – 2 вірші від тих поетів, які загинули у нашій війні впродовж 2014 – 2025 років. Які саме – звісно, вирішувати людям, значно краще обізнаним у педагогіці, ніж мені", – поділився Володимир.