Почему у да Винчи – не настоящая фамилия художника?
Большинство знает его как "да Винчи", но на самом деле у Леонардо не было фамилии в современном понимании.
"Да Винчи" буквально означает "из Винчи", именно такое название имеет его родной город. Такое обозначение места происхождения было привычным в его времена.
Портрет Леонардо да Винчи / Фото GettyImages
Настоящая фамилия Леонардо не использовалась, ведь наследственные фамилии были массовой практикой только среди высшего класса до середины 16 века.
Именно поэтому большинство музеев и научных источников до сих пор называют его просто Леонардо, без фамилии.
Известно ли, как выглядел да Винчи?
Как пишет The Florence Insider, Единственный известный портрет Леонардо да Винчи – это его знаменитый автопортрет в преклонном возрасте с длинной бородой.
Автопортрет Леонардо да Винчи / Фото Wikipedia
Однако представить его молодым помогают описания современников, которые описывали его как чрезвычайно привлекательного юношу с длинными светлыми кудрями и ухоженным, нетипичной одеждой, что подчеркивал его физические качества.
Какая картина да Винчи считается самой дорогой?
Картина "Спаситель мира""Спаситель мира" продали на аукционе Christie's в 2017 году более чем за 450 миллионов долларов анонимному покупателю. По данным The New York Times, покупатель действовал от имени саудовского принца Бадера бин Абдуллы бин Мохаммеда бин Фархана аль-Сауда.
Сейчас полотно находится в собственности Министерства культуры Саудовской Аравии. Это произведение считают не только самой дорогой картиной в мире, но и одной из самых противоречивых.
Часть исследователей сомневается в полной авторской принадлежности работы Леонардо да Винчи, указывая на расхождения со стилем художника. В то же время анализ Лувра 2018 года показал, что картину создавали постепенно, а руки и ладони были дописаны самим да Винчи позже.