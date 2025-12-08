Сообщает 24 Канал со ссылкой на My Modern Met.

Почему у да Винчи – не настоящая фамилия художника?

Большинство знает его как "да Винчи", но на самом деле у Леонардо не было фамилии в современном понимании.

"Да Винчи" буквально означает "из Винчи", именно такое название имеет его родной город. Такое обозначение места происхождения было привычным в его времена.

Портрет Леонардо да Винчи / Фото GettyImages

Настоящая фамилия Леонардо не использовалась, ведь наследственные фамилии были массовой практикой только среди высшего класса до середины 16 века.

Именно поэтому большинство музеев и научных источников до сих пор называют его просто Леонардо, без фамилии.

Известно ли, как выглядел да Винчи?

Как пишет The Florence Insider, Единственный известный портрет Леонардо да Винчи – это его знаменитый автопортрет в преклонном возрасте с длинной бородой.

Автопортрет Леонардо да Винчи / Фото Wikipedia

Однако представить его молодым помогают описания современников, которые описывали его как чрезвычайно привлекательного юношу с длинными светлыми кудрями и ухоженным, нетипичной одеждой, что подчеркивал его физические качества.

Какая картина да Винчи считается самой дорогой?