50-летний суп с наградой Michelin: какой на вкус самый старый бульон в мире

Большинство не решится есть еду, которая простояла в холодильнике несколько дней. А что скажете о бульоне, который непрерывно готовят уже не один десяток лет? Именно ради него в город Бангкок приезжают туристы со всего мира, чтобы попробовать это уникальное блюдо.

Сколько лет самому старому бульону в мире?

В Wattana Panich в Бангкоке уже более полвека готовят уникальный бульон, который не обновляют полностью ни одного дня. Его история началась около 50 лет назад, и с тех пор процесс приготовления не прерывался: суп каждый вечер оставляют в котле, а утром добавляют воду, мясо и специи.

Заведением руководит уже третье поколение семьи, которая сохраняет эту кулинарную традицию. По словам владельца, котел с бульоном никогда не бывает пустым – именно это позволяет достичь глубокого, насыщенного вкуса, который формировался годами. Меню ресторана насчитывает около десятка блюд и имеет заметное влияние китайской кухни.

Самый старый бульон в мире / фото NPR

В частности, здесь готовят супы из говядины и козлятины с добавлением специальных трав, что отличает их от классических тайских бульонов. За годы существования Wattana Panich получил десятки наград, в частности Michelin, и стал известным далеко за пределами Таиланда.

Какой на вкус этот бульон?

Украинская туристка katlin_stay попробовала этот уникальный бульон и отметила, что он имеет насыщенный, глубокий вкус, который заметно отличается от всех, что она пробовала раньше. Несмотря на опасения, никакого неприятного или "испорченного" привкуса в нем нет.

