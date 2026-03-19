Под постом vova_korova79 заговорили о легендарных хот-догах с улицы Дудаева во Львове. Простую, но культовую уличную еду, которую многие называют настоящим символом "старой школы" фастфуда.

Где во Львове попробовать самый вкусный хот-дог времен студенчества миллениалов?

Речь идет о точке Биг Бургер, где уже много лет готовят хот-доги с щедрым наполнением: морковь, кукуруза, соусы – и все это в значительно больших объемах, чем привыкли видеть в современных заведениях. Пользователи соцсетей шутят, что одного такого хот-дога хватит "чуть ли не на несколько дней".

Как выглядит этот хот-дог / vova_korova79

В сети отмечают, что именно такие "переполненные" хот-доги стали популярными среди поколения миллениалов, ведь ассоциируются с доступной, сытной и простой едой 2000-х. Тогда это был не просто быстрый перекус, а полноценный обед за несколько гривен. Несмотря на изменение цен, формат остается почти неизменным: максимум начинки и минимум "пустого" теста, в отличие от современного фастфуда, где часто преобладает булка и сосиска.

Как появился первый хот-дог?

История хот-дога, который сегодня считают символом американского стритфуда, на самом деле может насчитывать тысячелетия. По одной из легенд, его "прародителей" связывают еще со временами Нерона – именно тогда, по преданию, повар по имени Гай случайно открыл способ приготовления колбасы, наполнив кишки мясом со специями, рассказывает History.com.

Впоследствии эта идея распространилась по Европе и закрепилась в Германии, где появились различные виды колбас. Именно здесь возник спор между городами Франкфурт и Вена относительно того, где именно появился современный вариант – франкфуртер или венская сосиска. В США хот-доги попали вместе с немецкими иммигрантами в 19 веке, а настоящую популярность получили в Нью-Йорке.



Натан Гандверкер / фото The New York Times

Важную роль в этом сыграл Натан Гандверкер – предприниматель польского происхождения, который в 1910-х открыл собственную точку продажи и сделал хот-доги доступными для широкой публики. Именно его бренд Nathan's Famous стал культовым и помог превратить это блюдо в национальный символ. Уже в 1930-х хот-доги настолько закрепились в американской культуре, что их подавали даже на официальных мероприятиях.

