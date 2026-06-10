В тиктоке все чаще появляются видео с необычными сочетаниями продуктов, и один из самых обсуждаемых трендов последнего времени стал напиток из кока-колы, эспрессо и сливок. Несмотря на странное сочетание, многие пользователи решают повторить рецепт и проверить, действительно ли он стоит внимания.
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Что это за новый напиток?
Новый тренд предлагает совместить кока-колу, порцию эспрессо и сливки (или молоко или растительную альтернативу) и подавать все со льдом. У некоторых вариантах рецепта также добавляют немного ванильного экстракта, чтобы сделать вкус более мягким. Идея напитка заключается в сочетании сладкой газированной основы с насыщенным вкусом кофе и нежной сливочной текстурой.
Ингредиенты для кофейного напитка / фото Стивена Брэдли Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Как приготовить трендовый напиток?
Для классической версии понадобятся:
- банка или стакан кока-колы;
- 1 порция свежесваренного эспрессо;
- немного сливок или молока;
- лед;
- по желанию можно добавить несколько капель ванильного экстракта.
Какой на вкус напиток?
Блогер kavoman_, который протестировал рецепт, признался, что не имел особых ожиданий от такого сочетания. Сначала идея смешать кока-колу с кофе и сливками казалась ему довольно сомнительной.
Реакция на необычный напиток: смотреть видео
Впрочем, после дегустации он отметил, что был приятно удивлен.
Это кайф как неожиданно – это вкусно!,
– рассказал в видео блогер.
Поэтому не стоит бояться экспериментировать и открывать для себя новые сочетания вкусов.