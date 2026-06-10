В тиктоке все чаще появляются видео с необычными сочетаниями продуктов, и один из самых обсуждаемых трендов последнего времени стал напиток из кока-колы, эспрессо и сливок. Несмотря на странное сочетание, многие пользователи решают повторить рецепт и проверить, действительно ли он стоит внимания.

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Что это за новый напиток?

Новый тренд предлагает совместить кока-колу, порцию эспрессо и сливки (или молоко или растительную альтернативу) и подавать все со льдом. У некоторых вариантах рецепта также добавляют немного ванильного экстракта, чтобы сделать вкус более мягким. Идея напитка заключается в сочетании сладкой газированной основы с насыщенным вкусом кофе и нежной сливочной текстурой.

Ингредиенты для кофейного напитка / фото Стивена Брэдли

Как приготовить трендовый напиток?

Для классической версии понадобятся:

банка или стакан кока-колы;

1 порция свежесваренного эспрессо;

немного сливок или молока;

лед;

по желанию можно добавить несколько капель ванильного экстракта.

Какой на вкус напиток?

Блогер kavoman_, который протестировал рецепт, признался, что не имел особых ожиданий от такого сочетания. Сначала идея смешать кока-колу с кофе и сливками казалась ему довольно сомнительной.

Реакция на необычный напиток: смотреть видео

Впрочем, после дегустации он отметил, что был приятно удивлен.

Это кайф как неожиданно – это вкусно!,

– рассказал в видео блогер.

Поэтому не стоит бояться экспериментировать и открывать для себя новые сочетания вкусов.