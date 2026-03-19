Під постом vova_korova79 заговорили про легендарні хот-доги з вулиці Дудаєва у Львові. Просту, але культову вуличну їжу, яку багато хто називає справжнім символом "старої школи" фастфуду.

Дивіться також Це чи не єдина вулиця у Львові, яка пережила велику пожежу майже 500 років тому

Де у Львові скуштувати найсмачніший хот-дог часів студенства міленіалів?

Йдеться про точку Біг Бургер, де вже багато років готують хот-доги з щедрим наповненням: морква, кукурудза, соуси – і все це у значно більших об'ємах, ніж звикли бачити у сучасних закладах. Користувачі соцмереж жартують, що одного такого хот-дога вистачить "ледь не на кілька днів".

Як виглядає цей хот-дог / vova_korova79

У мережі зазначають, що саме такі "переповнені" хот-доги стали популярними серед покоління міленіалів, адже асоціюються з доступною, ситною і простою їжею 2000-х. Тоді це був не просто швидкий перекус, а повноцінний обід за кілька гривень. Попри зміну цін, формат залишається майже незмінним: максимум начинки і мінімум "порожнього" тіста, на відміну від сучасного фастфуду, де часто переважає булка і сосиска.

Дивіться також Весна іде, красу несе: де та коли зацвітуть квіти у Львові

Як з'явився перший хот-дог?

Історія хот-дога, який сьогодні вважають символом американського стрітфуду, насправді може налічувати тисячоліття. За однією з легенд, його "прабатьків" пов'язують ще з часами Нерон – саме тоді, за переказами, кухар на ім'я Гай випадково відкрив спосіб приготування ковбаси, наповнивши кишки м'ясом зі спеціями, розповідає History.com.

Згодом ця ідея поширилася Європою та закріпилася у Німеччині, де з'явилися різні види ковбас. Саме тут виникла суперечка між містами Франкфурт і Відень щодо того, де саме з'явився сучасний варіант – франкфуртер або віденська сосиска. До США хот-доги потрапили разом із німецькими іммігрантами у 19 столітті, а справжню популярність здобули у Нью-Йорку.



Натан Гандверкер / фото The New York Times

Важливу роль у цьому відіграв Натан Гандверкер – підприємець польського походження, який у 1910-х відкрив власну точку продажу і зробив хот-доги доступними для широкої публіки. Саме його бренд Nathan's Famous став культовим і допоміг перетворити цю страву на національний символ. Уже в 1930-х хот-доги настільки закріпилися в американській культурі, що їх подавали навіть на офіційних заходах.

Які ще цікаві новинки варто прочитати?