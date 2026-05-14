Болоньєзе – це класичний італійський соус, який зазвичай готують із м'яса, томатів, цибулі, моркви, селери та ароматних трав. Його смак має бути насиченим, збалансованим і трохи солодкувато-пряним. Але іноді навіть ідеальному рецепту бракує "глибини". І тут з'являється несподіваний інгредієнт темний шоколад.

Дивіться також Цього "монстра" створювали 10 років: який перець чилі є найгострішим у світі

Для чого у болоньєзе додають темний шоколад?

За кулінарними порадами Сhowhound, невелика кількість чорного шоколаду (70% какао і вище) може значно покращити смак соусу. Його додають наприкінці приготуванняб приблизно за 10 – 15 хвилин до готовності.

Навіть італійці у шоці від цього рецепту: дивитись відео

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Секрет у тому, що гіркота шоколаду допомагає збалансувати кислотність томатів і робить смак більш насиченим та гармонійним. У результаті соус стає глибшим за смаком, а текстура більш шовковистою та однорідною. Кухарі зазначають, що шоколад не робить страву солодкою.

Навпаки, він підсилює м'ясні та томатні нотки, додаючи легку гіркувату глибину, яку складно досягти іншими способами. Такий простий трюк уже давно використовують в італійській кухні, але для багатьох домашніх кухарів він досі залишається несподіванкою.

Дивіться також Звичайний еспресо-тонік можна забути: ось новий напій, який підкорює мережу

Як правильно приготувати класичну пасту болоньєзе?

Для соусу болоньєзе треба:

1 столова ложка оливкової олії

4 скибочки копченого бекону (дрібно нарізати)

2 середні цибулини (дрібно нарізати)

2 моркви (дрібно нарізати)

2 стебла селери (дрібно нарізати)

2 зубчики часнику (подрібнити)

2 – 3 гілочки розмарину (подрібнити листя)

500 грамів яловичого фаршу

2 банки по 400 грамів томатів у власному соку

Невеликий пучок базиліку

1 чайна ложка сушеного орегано

2 лаврові листки

2 столові ложки томатної пасти

1 кубик яловичого бульйону

1 червоний перець чилі (за бажанням)

125 мілілітрів червоного вина

6 чері-помідорів (розрізати навпіл)

Для подачі ми кладемо 75 грамів пармезану (тертого) + додатково 400 грамів спагеті, хрусткий хліб (за бажанням).

Як готувати класичну пасту болоньєзе / фото Canva

Покрокове приготування:

Обсмаження основи

Розігрійте оливкову олію у великій каструлі на середньому вогні. Додайте бекон і обсмаж 10 хвилин до золотистої скоринки.

Овочева база

Зробіть вогонь меншим та додайте цибулю, моркву, селеру, часник і розмарин. Обсмажуйте ще 10 хвилин, періодично помішуючи, поки овочі не стануть м'якими.

М'ясо

Збільшіть вогонь до середньо-високого, додайте фарш і готуйте 3 – 4 хвилини, поки він повністю не підрум'яниться.

Соус

Додайте томати, базилік (частково), орегано, лавровий лист, томатну пасту, бульйон, перець чилі (за бажанням), червоне вино та чері-помідори. Добре перемішайте, розбиваючи томати ложкою.

Томління

Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і тушкуйте під кришкою приблизно 1 годину 15 хвилин, періодично помішуючи. Соус має стати густим і насиченим.

Завершення

Додайте тертий пармезан, перевірте смак і приправи. Коли соус майже готовий, зваріть спагеті за інструкцією на упаковці. Змішайте пасту з соусом або подай зверху. Посипте пармезаном і прикрасьте базиліком. За бажанням додайте хрусткий хліб.

Які ще новини вам будуть цікаві?

Після італійської класики вам точно варто спробувати щось не менш цікаве, але вже з української кухні – відомі пиріжки з "піском" з Полтавщини. "Піском" тут називають незвичну розсипчасту начинку, яка за текстурою нагадує вологий пісок. Її готують зі смальцю, до якого поступово додають борошно та обсмажують до золотистого кольору.

У результаті виходить проста, але дуже ситна маса, яку традиційно використовували для пиріжків і навіть вареників у різних районах Полтавщини. Смак цих пиріжків доволі незвичний і добре запам'ятовується: м'яке тісто з легкою солодкуватістю поєднується з солонуватою, розсипчастою начинкою. Саме контраст смаків робить цю страву особливою. Вони виходять дуже ситними, тому навіть кількох штук достатньо для повноцінного перекусу.