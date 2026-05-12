Про те, якою є гострота Pepper X, пише IFLScience.

Наскільки гострий Pepper X?

Створений Едом Керрі перець Pepper X офіційно увійшов до "Книги рекордів Гіннеса" після того, як під час тестувань показав неймовірні 2 693 000 одиниць за шкалою Сковілла (SHU).

Для порівняння, легендарний Carolina Reaper, який також вивів Керрі та який утримував рекорд із 2013 року, має середній показник 1 569 300 SHU, що більш ніж на мільйон менше, ніж Pepper X.

Зверніть увагу! Шкала Сковілла використовується для визначення рівня пекучості перців Чилі та інших гострих продуктів. Вона показує, скільки солодкої води потрібно, аби нейтралізувати гостроту. У випадку Pepper X для цього знадобилося б майже 2,7 мільйона чашок такої води.

Чи є можливість скуштувати Pepper X?

Попри шалений інтерес фанатів екстремально гострої їжі, Керрі не продає ані сам Pepper X, ані його насіння. Спробувати цей сорт можна лише у складі фірмових гострих соусів.

За словами Керрі, на створення Pepper X пішло 10 років. Увесь цей час він схрещував Carolina Reaper з іншими "жорстоко гострими" сортами на своїй фермі у Форт-Міллі, штат Південна Кароліна.

Керрі також розповів, що після того, як з’їв цілий Pepper X, він "близько години лежав на мармуровій стіні під дощем, стогнучи від болю".

Яка рослина є ще гострішою ніж Pepper X?

Як повідомляє Oddity Central, капсаїцин – речовина, яка надає перцю його пекучості – не є найпотужнішим природним подразником болю.

Існує значно сильніша сполука – резиніфератоксин, який вважають хімічним "родичем" капсаїцину. Він міститься у рослинах Euphorbia resinifera з Марокко та Euphorbia poissonii, що росте в Нігерії.

Рівень його пекучості сягає близько 16 мільярдів одиниць за шкалою Сковілла. Для людини ця речовина є майже нестерпною навіть у надзвичайно малих дозах.

З яких перців виготовляють паприку?

Раніше ми розповідали, що багатьох користувачів соцмереж здивував факт, що паприка – це не окрема рослина, а спеція, яку виготовляють із висушеного перцю.

Насправді паприку роблять із подрібненого солодкого та м'якого перцю, який після висушування перетворюють на порошок. Гострі сорти перцю свого часу привезли до Європи іспанські мореплавці після подорожей до Америки, а згодом європейці вивели солодші різновиди.

Для виробництва паприки зазвичай використовують довший і тонший перець, схожий на болгарський, але без вираженої гостроти. В Угорщині, де паприка стала однією з головних національних спецій, найбільш популярним є саме солодкий її варіант.