Про це пише IFLscience.

З чого виготовляють паприку?

В одному з дописів австралійської компанії Nutra Organics пояснили підписникам, що паприка - це не окрема рослина, а висушений перець. Коли подібну інформацію опублікував користувач @simsimmaaz у X в січні 2023 року, вона також викликала подив у багатьох.

Насправді ж паприку отримують із подрібненого солодкого та м'якого перцю. Більш гострі сорти перцю до Європи привезли іспанські дослідники після подорожей до Америки. Згодом європейці вивели м'якші різновиди цієї рослини, які мають значно солодший смак.

Перець, з якого зазвичай виробляють паприку, хоча й належить до того ж сімейства і має подібну солодкість без вираженої гостроти, зазвичай довший і тонший, ніж болгарський перець. Існують і гостріші різновиди паприки, зокрема на основі чилі або інших сортів перцю.

Водночас в Угорщині, де паприка стала національною спецією, найчастіше використовують саме солодкий її варіант.

Як паприка поширилася світом?

За даними MySpicer, червона паприка походить із регіонів Південної Мексики, Центральної Америки та Антильських островів. Там її використовували не лише як приправу до страв, а й у лікувальних цілях. За переказами, до Європи цю рослину привіз Христофор Колумб після своїх подорожей до Нового Світу.

Згодом паприка поширилася Європою і дісталася Угорщина, де з часом стала невід'ємною складовою національної кухні. Саме угорці закріпили за цією спецією назву "паприка".

Водночас на Заході її почали активно використовувати у кулінарії лише в середині ХХ століття.

