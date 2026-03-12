Про це розповідає KURAZH.
Який чай не варто купувати?
Однією з ознак не надто якісного чаю є наявність на упаковці або в описі абревіатури CTC. Вона розшифровується як Crush, Tear, Curl – "розчавити, розірвати, скрутити".
Йдеться про технологію, за якої чайне листя пропускають через спеціальні валики, що подрібнюють його на дрібні гранули. Такий спосіб виробництва дозволяє отримати напій, який швидко заварюється, має насичений темний колір і виражену гірчинку.
Чай із позначкою CTC варто оминати / Фото Unsplash
Однак при цьому чай втрачає значну частину свого аромату та корисних ефірних олій. Фактично під час обробки листя сильно подрібнюють, через що воно швидше віддає колір і смак у гарячу воду.
Саме тому такий чай часто виглядає дуже міцним. Проте за швидке заварювання доводиться платити втратою вишуканого аромату та корисних ефірних олій.
Ще одним тривожним сигналом є написи на кшталт "Made in Germany", "Made in Poland" або "Вироблено в ЄС". Вони створюють враження високої європейської якості, однак не завжди свідчать про походження самої сировини.
Важливо звертати увагу на походження сировини / Фото Unsplash
Річ у тім, що в таких країнах, як Німеччина чи Польща, чайні плантації відсутні – там лише відбувається фасування або обробка. Це означає, що на заводи постачають дешевшу чайну сировину з різних регіонів світу, яку потім продають під виглядом елітного продукту.
Натомість якісний чай зазвичай має чітке маркування із зазначенням країни, де вирощено саме чайне листя, а не лише місця його пакування.
Яка марка чаю є найкращою в Україні?
Як зазначається на сайті Coffeeok Blog, найкращою маркою чаю в Україні є Teahouse, який уперше заявив про себе у 2006 році. Спочатку компанія замислювалася як невеликий сімейний бізнес, однак згодом змогла зайняти провідні позиції серед виробників чаю.
Частину сировини вирощують в екологічно чистих регіонах України, а основні обсяги постачають із кращих чайних плантацій Китаю, Індії, Шрі-Ланки та Кенії, а також інших країн, де традиційно вирощують чай.
Асортимент бренду налічує понад 350 різновидів продукції. Окрім класичних чорних і зелених чаїв, компанія пропонує також широкий вибір трав'яних та фруктових сумішей. Виробник наголошує, що під час виготовлення використовуються натуральні інгредієнти без ГМО та ароматизаторів.
Скільки коштує найдорожчий у світі чай?
Зі стародавніх китайських кущів Да Хун Пао виробляють один із найдорожчих чаїв у світі, ціна якого у понад 30 разів перевищує вартість золота такої ж ваги. У 2002 році за 20 грамів цього чаю заможний покупець віддав майже 28 000 доларів.
Один грам справжнього Да Хун Пао коштує близько 1 400 доларів, а невеликий чайник напою може обійтися понад 10 000 доларів. Цей чай виготовляють лише з живців обмеженої групи материнських кущів.
Останній врожай з них збирали у 2005 році. Через обмежену кількість материнських кущів і майже повну відсутність нового врожаю ціна Да Хун Пао з часом лише зростатиме.