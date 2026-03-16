Из чего изготавливают паприку?
В одном из сообщений австралийской компании Nutra Organics объяснили подписчикам, что паприка - это не отдельное растение, а высушенный перец. Когда подобную информацию опубликовал пользователь @simsimmaaz в X в январе 2023 года, она также вызвала недоумение у многих.
На самом деле паприку получают из измельченного сладкого и мягкого перца. Более острые сорта перца в Европу привезли испанские исследователи после путешествий в Америку. Впоследствии европейцы вывели мягкие разновидности этого растения, которые имеют значительно более сладкий вкус.
Паприка / Фото Unsplash
Перец, из которого обычно производят паприку, хотя и принадлежит к тому же семейству и имеет подобную сладость без выраженной остроты, обычно длиннее и тоньше, чем болгарский перец. Существуют и более острые разновидности паприки, в частности на основе чили или других сортов перца.
В то же время в Венгрии, где паприка стала национальной специей, чаще всего используют именно сладкий ее вариант.
Как паприка распространилась по миру?
По данным MySpicer, красная паприка происходит из регионов Южной Мексики, Центральной Америки и Антильских островов. Там ее использовали не только как приправу к блюдам, но и в лечебных целях. По преданию, в Европу это растение привез Христофор Колумб после своих путешествий в Новый Свет.
Впоследствии паприка распространилась по Европе и добралась Венгрия, где со временем стала неотъемлемой составляющей национальной кухни. Именно венгры закрепили за этой специей название "паприка".
В то же время на Западе ее начали активно использовать в кулинарии только в середине ХХ века.
Какая самая дорогая в мире специя?
Самой дорогой специей в мире считается шафран, который получают из фиолетовых цветов шафранового крокуса. Его высокая стоимость объясняется сложным процессом сбора, ведь рыльца из цветков нужно собирать исключительно вручную.
Для получения около 0,5 килограмма специи необходимо собрать до 75 тысяч цветков. Кроме того, крокус цветет только в отдельных регионах мира и в течение нескольких недель в год, что еще больше усложняет производство.
Из-за трудоемкого производства настоящий шафран стоит примерно от 2 до 10 тысяч долларов за 0,5 килограмма, поэтому на рынке часто попадаются подделки. Главным признаком качественного шафрана считается его аромат, который сложно сохранить, поэтому специя имеет короткий срок годности и требует правильного хранения.