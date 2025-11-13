Сообщает 24 Канал со ссылкой на IFLScience.
Сколько стоит самая дорогая в мире специя?
Самой дорогой в мире специей считается шафран, который получают из фиолетовых цветков шафранового крокуса. Его высокая цена частично объясняется сложностью сбора.
Шафран добывают из трех рыльцев в центре каждого цветка, и их нужно собирать вручную. Для одного фунта (0,45 килограмма) специи необходимо собрать до 75 000 цветков. Кроме того, цветок цветет только в определенных частях мира в течение нескольких недель в год, что делает процесс еще сбора еще сложнее.
Цветы шафрана / Фото Unsplash
После сбора рыльца очень хрупкие, и с ними нужно обращаться осторожно, что усложняет и удорожает выращивание. Затем их медленно сушат под угольным огнем. Этот трудоемкий процесс нельзя ускорить, что также влияет на стоимость.
Сегодня рыночная цена настоящего шафрана колеблется от 2 000 до 10 000 долларов за фунт, поэтому неудивительно, что существует много подделок.
Специя шафран / Фото Unsplash
Главный показатель настоящего шафрана – его аромат. Для его сохранения при производстве придерживаются высоких стандартов, а некачественные рыльца не попадают в конечный продукт. Аромат трудно сохранить, поэтому шафран имеет короткий срок годности и требует правильного хранения.
Какой на вкус шафран?
Как пишет Rumi Spice, шафран отмечается нежным, сладким и цветочным вкусом с землистыми и сложными оттенками. Он особенно хорошо сочетается с другими мягкими вкусами.
Эта специя прекрасно дополняет блюда из риса, такие как паэлья, ризотто или рис с шафраном, а также макароны, нежные белки (морепродукты или курица) и кремовые блюда на основе молока или сливок.
Хотя ярко-красный цвет шафрана может вводить в заблуждение, его вкус скорее сладкий, чем острый. Он подчеркивает травянистые и богатые нотки других ингредиентов, добавляя блюдам глубины и сложности, не перебивая основной вкус.
Как раскрыть аромат специй?
Каждый кулинар стремится подобрать идеальную смесь специй для своих блюд, однако для полного раскрытия их аромата нужно знать как это сделать. Для этого не нужны сложные приборы или хитроумные методы.
Достаточно будет сухой сковороды и нескольких минут. Специи нужно высыпать на горячую сухую сковородку и обжаривать 1 – 2 минуты на среднем огне.
Такой способ помогает высвободить эфирные масла, что делает аромат и вкус более насыщенными. Этот метод лучше всего подходит для специй в зернах, но также эффективен и для молотых.