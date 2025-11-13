Повідомляє 24 Канал з посиланням на IFLScience.

Дивіться також Легенда, яку знає весь світ: названо найпопулярнішу людину усіх часів

Скільки коштує найдорожча у світі спеція?

Найдорожчою у світі спецією вважається шафран, який отримують із фіолетових квіток шафранового крокусу. Його висока ціна частково пояснюється складністю збору.

Шафран добувають із трьох рильців у центрі кожної квітки, і їх потрібно збирати вручну. Для одного фунта (0,45 кілограма) спеції необхідно зібрати до 75 000 квіток. Окрім того, квітка цвіте лише в певних частинах світу протягом декількох тижнів на рік, що робить процес ще збору ще складнішим.

Квіти шафрану / Фото Unsplash

Після збору рильця дуже крихкі, і з ними потрібно поводитися обережно, що ускладнює і здорожує вирощування. Потім їх повільно сушать під вугільним вогнем. Цей трудомісткий процес не можна прискорити, що також впливає на вартість.

Сьогодні ринкова ціна справжнього шафрану коливається від 2 000 до 10 000 доларів за фунт, тому не дивно, що існує багато підробок.

Спеція шафран / Фото Unsplash

Головний показник справжнього шафрану – його аромат. Для його збереження під час виробництва дотримуються високих стандартів, а неякісні рильця не потрапляють до кінцевого продукту. Аромат важко зберегти, тому шафран має короткий термін придатності і потребує правильного зберігання.

Який на смак шафран?

Як пише Rumi Spice, шафран відзначається ніжним, солодким і квітковим смаком із землистими та складними відтінками. Він особливо добре поєднується з іншими м'якими смаками.

Ця спеція чудово доповнює страви з рису, такі як паелья, ризотто або рис із шафраном, а також макарони, ніжні білки (морепродукти чи курка) і кремові страви на основі молока або вершків.

Хоча яскраво-червоний колір шафрану може вводити в оману, його смак швидше солодкий, ніж гострий. Він підкреслює трав'янисті та багаті нотки інших інгредієнтів, додаючи стравам глибини та складності, не перебиваючи основний смак.

Як розкрити аромат спецій?