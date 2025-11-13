Повідомляє 24 Канал з посиланням на IFLScience.
Дивіться також Легенда, яку знає весь світ: названо найпопулярнішу людину усіх часів
Скільки коштує найдорожча у світі спеція?
Найдорожчою у світі спецією вважається шафран, який отримують із фіолетових квіток шафранового крокусу. Його висока ціна частково пояснюється складністю збору.
Шафран добувають із трьох рильців у центрі кожної квітки, і їх потрібно збирати вручну. Для одного фунта (0,45 кілограма) спеції необхідно зібрати до 75 000 квіток. Окрім того, квітка цвіте лише в певних частинах світу протягом декількох тижнів на рік, що робить процес ще збору ще складнішим.
Квіти шафрану / Фото Unsplash
Після збору рильця дуже крихкі, і з ними потрібно поводитися обережно, що ускладнює і здорожує вирощування. Потім їх повільно сушать під вугільним вогнем. Цей трудомісткий процес не можна прискорити, що також впливає на вартість.
Сьогодні ринкова ціна справжнього шафрану коливається від 2 000 до 10 000 доларів за фунт, тому не дивно, що існує багато підробок.
Спеція шафран / Фото Unsplash
Головний показник справжнього шафрану – його аромат. Для його збереження під час виробництва дотримуються високих стандартів, а неякісні рильця не потрапляють до кінцевого продукту. Аромат важко зберегти, тому шафран має короткий термін придатності і потребує правильного зберігання.
Який на смак шафран?
Як пише Rumi Spice, шафран відзначається ніжним, солодким і квітковим смаком із землистими та складними відтінками. Він особливо добре поєднується з іншими м'якими смаками.
Ця спеція чудово доповнює страви з рису, такі як паелья, ризотто або рис із шафраном, а також макарони, ніжні білки (морепродукти чи курка) і кремові страви на основі молока або вершків.
Хоча яскраво-червоний колір шафрану може вводити в оману, його смак швидше солодкий, ніж гострий. Він підкреслює трав'янисті та багаті нотки інших інгредієнтів, додаючи стравам глибини та складності, не перебиваючи основний смак.
Як розкрити аромат спецій?
Кожен кулінар прагне підібрати ідеальну суміш спецій для своїх страв, проте для повного розкриття їх аромату потрібно знати як це зробити. Для цього не потрібні складні прилади чи хитромудрі методи.
Достатньо буде сухої пательні та кількох хвилин. Спеції потрібно висипати на гарячу суху сковорідку та обсмажувати 1 – 2 хвилини на середньому вогні.
Такий спосіб допомагає вивільнити ефірні олії, що робить аромат і смак більш насиченими. Цей метод найкраще підходить для спецій у зернах, але також ефективний і для мелених.