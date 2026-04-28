Любителі еспресо-тоніку, для вас з'явилася справжня знахідка! У мережі набирає популярності оновлена версія класичного еспресо-тоніку, яку вже називають новим літнім трендом. Це простий, але незвичний варіант знайомого напою, що швидко привернув увагу кавових ентузіастів.

Що пити, якщо звичайний еспресо-тонік вже набрид?

Якщо класичний варіант уже не дивує, баристи радять додати до нього лайм і дрібку солі. Лайм додає яскраву цитрусову свіжість, сіль підкреслює гірчинку кави, а разом вони створюють більш збалансований і насичений смак.

Рецепт покращеного еспрес-тоніку

Як з'явився перший еспресо-тонік?

Історія напою почалася у Швеції, у кав'ярні Koppi Roasters у місті Гельсінгборг. У 2007 році баристи вперше поєднали еспресо та тонік. Ідея виникла випадково після експерименту з залишками напоїв, але результат виявився настільки вдалим, що згодом його додали до меню як окремий рецепт.

Чому цей напій став таким популярним?

Еспресо-тонік швидко завоював популярність завдяки простому приготуванню, ефектному вигляду та незвичному поєднанню гіркоти кави й свіжості тоніка. Він ідеально підходить для літа, адже добре освіжає та легко адаптується під різні смаки.

Як готують класичний еспресо-тонік?

У базовому варіанті напій готують із льоду, тоніка та подвійного еспресо. Інгредієнти поєднують так, щоб зберегти шари смаку, а зверху часто додають лайм або лимон. Головний секрет – це багато льоду та якісна кава з легкою кислинкою.

Чому зараз всі говорять про лайм і сіль?

Нова варіація з лаймом і сіллю робить напій більш виразним і контрастним. Лайм додає свіжості, а сіль підсилює кавовий смак, створюючи новий, більш інтенсивний варіант класичного еспресо-тоніку.

Для матеріалу використовувався текст з European Coffee Trip та Nespresso.

Ми нещодавно розповідали, куди не варто класти каву, щоб вона не втратила смак. Кава чутлива до повітря, тепла, вологи, світла та сильних запахів – все це з часом може погіршити її якість. Утримуючи ці фактори на відстані, ви допомагаєте каві довше залишатися свіжою та приємною на смак.

Або ж, який кавовий напій краще за американо? Мова йде про лонг блек, який готують іншим способом. Спочатку у чашку наливають гарячу воду (приблизно 70 градусів), а вже потім додають подвійний еспресо. Такий підхід дозволяє зберегти крема та ефірні олії на поверхні, що робить напій більш