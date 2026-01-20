Повідомляє 24 Канал з посиланням на Simply Recipes.

Як легко покращити смак кави?

Температура води може зробити вашу наступну чашку кави як ідеальною, так і невдалою. Саме тому правильний нагрів води – той невеликий, але важливий секрет, який допоможе готувати смачнішу каву вдома.

Генеральний директор Heritage Bikes з Чикаго Ашер Маркворт, каже, що не варто зосереджуватися лише на виборі зерен і ступені їх помелу, ігноруючи при цьому компонент води. За його словами, оптимальна температура води для приготування кави становить від 90,5 до 96 градусів і підходить для будь-якого способу заварювання.

Під час приготування кави важливо враховувати температуру води / Фото Unsplash

Маркворт зазначає, що більшість домашніх кавоварок працюють у цьому діапазоні, однак для більшого контролю можна придбати електричний чайник із можливістю встановлення температури та готувати каву методом пуроверу або у френч-пресі.

Він зазначає, що дотримання температури в межах 90,5 – 96 градусів, дозволяє розкрити найкращі смакові якості напою. Якщо ж вода буде занадто гарячою, відбуватиметься надмірна екстракція, і кава ставатиме гіркою.

Водночас нижча температура призводить до недостатньої екстракції. В такому випадку напій виходить слабким і може мати кислий присмак.

Яка різниця між арабікою та робустою?

Як пише Markas, зерна арабіки відрізняються нижчим вмістом кофеїну, м'якшим, солодкуватим смаком і вираженішою кислотністю.

Вони достигають швидше за робусту, однак сама рослина є більш вибагливою та потребує складніших умов вирощування.

Між арабікою та робустою є суттєва різниця / Фото Unsplash

У виданні також зазначають, що видів кави є значно більше. Однак найпопулярніші – арабіка та робуста.

Де почали пити каву вперше?