Як легко покращити смак кави?
Температура води може зробити вашу наступну чашку кави як ідеальною, так і невдалою. Саме тому правильний нагрів води – той невеликий, але важливий секрет, який допоможе готувати смачнішу каву вдома.
Генеральний директор Heritage Bikes з Чикаго Ашер Маркворт, каже, що не варто зосереджуватися лише на виборі зерен і ступені їх помелу, ігноруючи при цьому компонент води. За його словами, оптимальна температура води для приготування кави становить від 90,5 до 96 градусів і підходить для будь-якого способу заварювання.
Під час приготування кави важливо враховувати температуру води / Фото Unsplash
Маркворт зазначає, що більшість домашніх кавоварок працюють у цьому діапазоні, однак для більшого контролю можна придбати електричний чайник із можливістю встановлення температури та готувати каву методом пуроверу або у френч-пресі.
Він зазначає, що дотримання температури в межах 90,5 – 96 градусів, дозволяє розкрити найкращі смакові якості напою. Якщо ж вода буде занадто гарячою, відбуватиметься надмірна екстракція, і кава ставатиме гіркою.
Водночас нижча температура призводить до недостатньої екстракції. В такому випадку напій виходить слабким і може мати кислий присмак.
Яка різниця між арабікою та робустою?
Як пише Markas, зерна арабіки відрізняються нижчим вмістом кофеїну, м'якшим, солодкуватим смаком і вираженішою кислотністю.
Вони достигають швидше за робусту, однак сама рослина є більш вибагливою та потребує складніших умов вирощування.
Між арабікою та робустою є суттєва різниця / Фото Unsplash
У виданні також зазначають, що видів кави є значно більше. Однак найпопулярніші – арабіка та робуста.
Де почали пити каву вперше?
Сьогодні кава є одним із найпопулярніших напоїв у світі, однак мало хто замислюється над її походженням. Вважається, що батьківщиною кави є Ефіопія.
За однією з легенд, першим незвичайні властивості кавових зерен помітив ефіопський пастух Калдим. Він звернув увагу на те, що його вівці ставали надзвичайно бадьорими після того, як поїдали плоди кавового дерева.
З Ефіопії кава поширилася до Єгипту та Ємену, й далі. Спершу її почали готувати у вигляді відвару, а з часом з'явилися й інші способи приготування, відомі нам сьогодні.