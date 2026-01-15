Повідомляє 24 Канал з посиланням на Quantum Brew.
Як виглядає плід кави?
Попри звичну назву, кавові зерна не є зернами у класичному розумінні – це насіння плоду, який росте на кавовому дереві.
Плід кави виглядає як невелика яскраво-червона ягода, яку часто називають "кавовою вишнею". Усередині неї зазвичай містяться дві насінини, які після збору врожаю очищають, сушать і обсмажують, перетворюючи на знайомі всім кавові зерна.
"Кавова вишня" / Фото Unsplash
Кавові дерева ростуть у так званому "кавовому поясі" навколо екватора, де клімат ідеально підходить для їх вирощування. Найпоширенішими у світі є два види кави – арабіка та робуста.
Як добувають найдорожчу у світі каву?
Як пише Mental Floss, Kopi Luwak – одна з найдорожчих кав у світі, і її висока ціна пояснюється незвичним етапом виробництва. В Індонезії дика тварина, відома як мусанг азійський, полюбляє червоні кавові ягоди. Водночас самі зерна її організм не здатен повністю перетравити.
Мусанг азійський / Фото GettyImages
У результаті кавові зерна проходять через травну систему тварини майже неушкодженими. Після цього фермери збирають їх з екскрементів мусанга, ретельно очищують, обробляють та продають за ціною до 600 доларів за 0,5 кілограма.
Як збити молоко до кави вдома?
Збити молоко до пишної пінки цілком можливо й у домашніх умовах без спеціальної техніки. Найкраще для цього підходить знежирене або 2-відсоткове молоко, адже воно утворює легку та стійку піну.
Молоко достатньо налити у пляшку або банку з кришкою та енергійно струшувати приблизно 30 секунд. За цей час воно перетвориться на ніжну молочну пінку.
Для більшого об'єму перед струшуванням можна додати кілька щіпок цукру. А щоб піна довше трималася й не осідала, після збивання радять зняти кришку та прогріти ємність у мікрохвильовці близько 30 секунд.