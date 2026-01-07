Цитрусові здатні додати чаю яскравих нот й можуть бути навіть посудом для заварювання, пише 24 Канал з посиланням на тікток "Корисні корисності".
Які чаї можна приготувати з цитрусових?
Апельсин замість чашки
Якщо з’їсти м’якоть апельсина, а в шкірці зробити кілька отворів, то всередині можна заварити чай. Гаряча вода витягне ефірні олії зі шкірки, завдяки чому напій отримає цитрусовий аромат без будь-яких добавок.
Мандарин – основа для сухого чаю
Мандарин можна досить цікаво використати. Потрібно зрізати верхній шар, видалити м’якоть, а всередину насипати розсипчастий чай. Після підсушування його можна вже заварювати звичним способом, але він матиме одну особливість – цитрусовий післясмак.
Лимонний чай
Для приготування лимонного чаю м’якоть лимона треба обережно вийняти, щоб всередині залишилося місце для наповнення цукром злегка змоченим у воді. Готову скибочку лимону з цукром потрібно кинути в гарячу воду, щоб отримати лимонний чай без концентратів та ароматизаторів.
До слова, є кілька несподіваних добавок, які можуть покращити смак зеленого чаю, надаючи йому насиченості, тропічного акценту та пікантності, пише Seven Teas. Зменшити гіркоту зеленого чаю можна, контролюючи температуру води (70 – 80 градусів), кількість чайного листя (2 грами на 200 міліграмів води) та вибираючи цілі листки замість дрібного чаю в пакетиках.
Що можна додати до чаю?
- Щоб пом'якшити смак напою, до нього можна додати м'яту для свіжості та аромату, базилік для землистих ноток, або шматочки фруктів для ягідного аромату.
- Кілька шматочків м'яти зроблять напій ароматнішим, а базилік додасть чаю свіжості. Також до чаю можна додати ягоди – малину чи чорницю, які покращать аромат чаю.