Цитрусовые способны добавить чаю ярких нот и могут быть даже посудой для заваривания, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток "Полезные полезности".
Какие чаи можно приготовить из цитрусовых?
Апельсин вместо чашки
Если съесть мякоть апельсина, а в кожуре сделать несколько отверстий, то внутри можно заварить чай. Горячая вода вытянет эфирные масла из кожуры, благодаря чему напиток получит цитрусовый аромат без каких-либо добавок.
Мандарин – основа для сухого чая
Мандарин можно довольно интересно использовать. Нужно срезать верхний слой, удалить мякоть, а внутрь насыпать рассыпчатый чай. После подсушивания его можно уже заваривать привычным способом, но он будет иметь одну особенность – цитрусовое послевкусие.
Лимонный чай
Для приготовления лимонного чая мякоть лимона надо осторожно вынуть, чтобы внутри осталось место для наполнения сахаром слегка смоченным в воде. Готовый ломтик лимона с сахаром нужно бросить в горячую воду, чтобы получить лимонный чай без концентратов и ароматизаторов.
К слову, есть несколько неожиданных добавок, которые могут улучшить вкус зеленого чая, придавая ему насыщенности, тропического акцента и пикантности, пишет Seven Teas. Уменьшить горечь зеленого чая можно, контролируя температуру воды (70 – 80 градусов), количество чайных листьев (2 грамма на 200 миллиграммов воды) и выбирая целые листья вместо мелкого чая в пакетиках.
Что можно добавить в чай?
- Чтобы смягчить вкус напитка, к нему можно добавить мяту для свежести и аромата, базилик для землистых ноток, или кусочки фруктов для ягодного аромата.
- Несколько кусочков мяты сделают напиток более ароматным, а базилик придаст чаю свежести. Также к чаю можно добавить ягоды – малину или чернику, которые улучшат аромат чая.