Мята

Несколько листочков мяты не только освежат чай, но и подарят длительное чистое послевкусие. Кроме того, она сделает ваш напиток значительно ароматнее.

Базилик

Чтобы добавить напитку легкие землистые и одновременно свежие нотки, стоит добавить базилика. Лучший аромат дает только что сорванные листья. Его можно мелко нарезать и положить на дно чашки или заварить в ситечке несколько минут, после чего вытащить.

Фрукты

Самый простой способ добавить чаю ягодных ноток – добавив прямо в чашку кусочки клубники, малины, черники или персика, которые быстро отдадут свой аромат. Если же свежих фруктов нет, их легко заменить небольшим количеством фруктового сока, что обеспечит похожий вкусовой эффект.

Как правильно пить чай с молоком?

Как пишет Taste of Home, правильного или универсального способа пить чай с молоком не существует. Каждый добавляет его столько, сколько любит.

Однако считается, что если сначала налить молоко, а уже потом долить горячий чай, напиток может получиться вкуснее. В этом случае молоко постепенно нагревается до температуры чая, и вкус раскрывается более равномерно.

Когда же молоко вливают в уже готовый горячий чай, напиток охлаждается, и он может не быть таким вкусным.

Какие добавки могут улучшить вкус зеленого чая?