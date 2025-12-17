Повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як збити молоко до кави в домашніх умовах?

Збити молоко до пишної пінки можна й у домашніх умовах. Найкраще для цього підійде знежирене або 2-відсоткове молоко, адже саме воно дає легку та стійку піну.

Достатньо налити молоко у пляшку для води або звичайну банку, щільно закрити кришкою та енергійно струшувати приблизно 30 секунд. Цього буде достатньо, аби воно перетворилося на ніжку піну.

Кава з молоком / Фото Unsplash

Водночас для більшого об'єму можна додати кілька щіпок цукру перед струшуванням. А щоб піна довше трималася й не осідала, після збивання радять зняти кришку та поставити ємність у мікрохвильовку на 30 секунд.

Тепло діє як природний стабілізатор і зробить пінку більш стійкою.

Який найпопулярніший кавовий напій у світі?

За даними Coffeeness, капучино є найпопулярнішим кавовим напоєм у світі. Його полюбляють у 24 країнах, зокрема в Албанії, Австрії, Франції, Кенії, Іспанії, Саудівській Аравії та Нідерландах.

Напій складається з однієї порції еспресо, гарячого молока та густої молочної пінки, яку отримують шляхом спінювання молока парою під високим тиском.

Популярність капучино пояснюється гармонійним поєднанням всіх компонентів – кави, підігрітого молока і пінки.

