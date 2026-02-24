Один з найбільш обговорюваних фактів Амаль – її сніданок, пише Vogue. Виявляється, вона снідає зовсім не вівсянкою, тостами чи сирниками.

Читайте також Британець очманів від супермаркету у Львові: один відділ його вразив найбільше

Чим снідає Амаль Клуні?

Для багатьох це виявиться досі дивним, але Амаль Клуні починає сніданок з супу із морських водоростей. В одному зі своїх інтерв’ю вона розповіла, що в їхньому будинку в Соннінгу працює італійська шеф-кухарка Вівіана Фріцці. Для неї на сніданок вона готує суп та варені яйця. Така поєднання для американців чи європейців незвичне, проте для азійської кухні – цілком характерне.

У чому користь морських водоростей?

У водоростях міститься йод, залізо, кальцій, амінокислоти, колаген й клітковина. Вони є джерелом білка та мікроелементів. Завдяки вмісту колагену й вітаміну С, водорості підтримують пружність шкіри, сприяють росту волосся. Вміст йоду підтримує метаболізм. Можливо, секрет такого красивого вигляду Амаль Клуні полягає в тарілці теплого супу з морських водоростей.

Який сніданок любить король Чарльз?

Король Чарльз III роками обирає на сніданок запечені яйця з сиром, пише Express. Форму для запікання треба змастити маслом і викласти шпинат, залишивши невелике заглиблення в центрі. Далі додаються помідори, м’який сир та базилік. Страву треба приправити сіллю, перцем, а всередину обережно розбити яйце, полити вершками й посипати тертим сиром, запікаючи у духовці при 180 градусах 8 – 10 хвилин.

Що ще варто прочитати?