Один из самых обсуждаемых фактов Амаль – ее завтрак, пишет Vogue. Оказывается, она завтракает вовсе не овсянкой, тостами или сырниками.

Читайте также Британец обалдел от супермаркета во Львове: один отдел его поразил больше всего

Чем завтракает Амаль Клуни?

Для многих это окажется до сих пор странным, но Амаль Клуни начинает завтрак с супа из морских водорослей. В одном из своих интервью она рассказала, что в их доме в Соннинге работает итальянский шеф-повар Вивиана Фрицци. Для нее на завтрак она готовит суп и вареные яйца. Такое сочетание для американцев или европейцев необычное, однако для азиатской кухни – вполне характерно.

В чем польза морских водорослей?

В водорослях содержится йод, железо, кальций, аминокислоты, коллаген и клетчатка. Они являются источником белка и микроэлементов. Благодаря содержанию коллагена и витамина С, водоросли поддерживают упругость кожи, способствуют росту волос. Содержание йода поддерживает метаболизм. Возможно, секрет такого красивого вида Амаль Клуни заключается в тарелке теплого супа из морских водорослей.

Какой завтрак любит король Чарльз?

Король Чарльз III годами выбирает на завтрак запеченные яйца с сыром, пишет Express. Форму для запекания надо смазать маслом и выложить шпинат, оставив небольшое углубление в центре. Далее добавляются помидоры, мягкий сыр и базилик. Блюдо надо приправить солью, перцем, а внутрь осторожно разбить яйцо, полить сливками и посыпать тертым сыром, запекая в духовке при 180 градусах 8 – 10 минут.

Что еще стоит прочитать?