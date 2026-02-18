Маленькое отверстие на крышке кофе выполняет важные функции, непосредственно влияя на безопасность и комфорт во время питья горячего напитка, пишет Tasting Table.

Читайте также Конфеты "Морские камешки" создали в Украине: история легендарного драже

Для чего на крышке от кофе отверстие?

Крошечное отверстие позволяет выходить пару. Если налитый горячий кофе плотно закрыть крышкой без возможности выхода воздуха, внутри будет накапливаться пар.

При определенных условиях это создает давление, из-за которого крышка может резко подскочить, что может привести к ожогу. Именно небольшое отверстие помогает уменьшить давление и предотвратить такие ситуации.

Вторая важная функция связана с движением жидкости во время питья. Чтобы напиток лился равномерно, нужен баланс между воздухом и давлением внутри чашки. Если воздуху некуда заходить, жидкость вытекает рывками. В случае с горячим кофе это может привести к разбрызгиванию.



Крошечное отверстие на крышке – очень важно / Фото Pinterest

Чтобы понять, как это работает, можно провести простой эксперимент. Закройте отверстие пальцем и попробуйте вылить жидкость. Вместо плавного потока она начнет плескаться. Для горячего напитка это является потенциальной опасностью.

Кроме того, есть еще один важный аспект. Горячий пар может влиять на саму крышку. Без возможности выхода воздуха она может деформироваться или даже частично размякнуть, что создаст дополнительный риск во время питья.

Производители всегда создают отверстие крошечным. Если его сделать большим, то напиток может быстрее стать холодным, а риск разливания возрастет. Именно поэтому размер этой маленькой детали очень хорошо продуман. Он позволяет пару и воздуху выходить, не создавая никаких проблем.

В следующий раз заказывая латте или американо на вынос – обратите внимание на крошечное отверстие, которое делает питье кофе гораздо безопаснее и удобнее.

К слову, эксперты рекомендуют употреблять 1 – 2 чашки кофе в день для улучшения настроения и концентрации, пишет The New York Times. Потребление кофе перед сном может вызвать тревожность и проблемы со сном.

Что еще стоит прочитать?