На первый взгляд, это может звучать странно, но на самом деле такой кофе довольно полезен, пишет Coffee Town.

Читайте также Не Китай и не Великобритания: какая неочевидная страна является лидером по потреблению чая

Что нужно знать о кофе с молоком?

Кофе с маслом пошел из Тибета. История уходит корнями к чаю, который местные жители пьют с топленым маслом из молока яков. В 2004 году там побывал путешественник, американский предприниматель и биохакер Дэйв Эспри, который попробовал интересный вкус чая.

Именно этим напитком он вдохновился на создание собственного продукта, но уже на основе кофе. Для приготовления нужна свежесваренный черный кофе, сливочное масло или кокосовое масло. Нужно взять ложку несоленого сливочного масла или ложку кокосового масла. Все ингредиенты смешивают в блендере для получения густого, кремового кофе с ореховым привкусом.

Чем полезен такой кофе?

Жиры после употребления такой напитка усваиваются медленнее, чем углеводы, поэтому кофе с маслом дает энергию на несколько часов. Напиток также уменьшает аппетит, что является особенно полезных для тех, кто хочет сократить количество перекусов.

Кофе с маслом – это отличный источник антиоксидантов. Напиток может быстро разогнать метаболизм и насытить организм на несколько часов. Считается, что кофе с топленым маслом – новое слово в здоровом питании. Регулярно употребляя такой напиток, можно регулировать уровень холестерина, высокое давление и даже похудеть,

– написала в своем инстаграм-сообщении нутрициолог Алена Литвиненко.

Кроме того, кофе с молоком является хорошим вариантом для тех, кто не любит или не успевает позавтракать утром. Однако, в таком напитке есть существенный минус. Это совсем не диетический напиток, потому что кофе с маслом имеет высокую калорийность (примерно 200 – 300 килокалорий).

Специалисты больше склонны к тому, что напиток подойдет тем, кто практикует кето-диету или тем, кто ищет новые гастрономические впечатления.

Как взбить молоко к кофе?

Чтобы взбить молоко до пышной пенки дома, налейте его в бутылку или банку, плотно закройте и энергично встряхивайте 30 секунд, затем подогрейте в микроволновке для устойчивости пенки, пишет Martha Stewart. Для большего объема можно добавить несколько щепоток сахара перед встряхиванием.

Что еще стоит прочитать?