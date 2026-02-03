На перший погляд, це може звучати дивно, але насправді така кава доволі корисна, пише Coffee Town.

Що треба знати про каву з молоком?

Кава з маслом пішла з Тибету. Історія сягає корінням до чаю, який місцеві жителі п’ють з топленим маслом з молока яків. У 2004 році там оминився мандрівник, американський підприємець та біохакер Дейв Еспрі, який спробував цікавий смак чаю.

Саме цим напоєм він надихнувся на створення власного продукту, але вже на основі кави. Для приготування потрібна свіжозварена чорна кава, вершкове масло чи кокосова олія. Потрібно взяти ложку несолоного вершкового масла чи ложку кокосової олії. Усі інгредієнти змішують в блендері для отримання густої, кремової кави з горіховим присмаком.

Чим корисна така кава?

Жири після вживання такою напою засвоюються повільніше, ніж вуглеводи, тому кава з маслом дає енергію на кілька годин. Напій також зменшує апетит, що є особливо корисних для тих, хто хоче скоротити кількість перекусів.

Кава з маслом – це відмінне джерело антиоксидантів. Напій може швидко розігнати метаболізм і наситити організм на кілька годин. Вважається, що кава з топленим маслом – нове слово в здоровому харчуванні. Регулярно вживаючи такий напій, можна регулювати рівень холестерину, високий тиск і навіть схуднути,

– написала у своєму інстаграм-дописі нутриціологиня Альона Литвиненко.

Окрім того, кава з молоком є гарним варіантом для тих, хто не любить чи не встигає поснідати вранці. Однак, у такому напої є суттєвий мінус. Це зовсім не дієтичний напій, бо кава з маслом має високу калорійність (приблизно 200 – 300 кілокалорій).

Фахівці більше схильні до того, що напій підійде тим, хто практикує кето-дієту чи тим, хто шукає нові гастрономічні враження.

Як збити молоко до кави?

Щоб збити молоко до пишної пінки вдома, налийте його в пляшку або банку, щільно закрийте та енергійно струшуйте 30 секунд, потім підігрійте в мікрохвильовці для стійкості пінки, пише Martha Stewart. Для більшого об'єму можна додати кілька щіпок цукру перед струшуванням.

