Додайте дрібку кориці

Додайте дрібку кориці прямо у мелену каву перед заварюванням, тоді ваш напій стане ароматнішим, смачнішим і приємнішим.

Кориця / Фото Unsplash

Також замість кориці підійдуть і інші спеції для випічки: мускатний горіх, зірчастий аніс, гвоздика чи кардамон. Просто всипте одну-дві щіпки обраної спеції у фільтр із кавою, перемішайте для рівномірного розподілу та готуйте напій як зазвичай.

Збийте трохи молочної піни

Додайте до кави трохи теплої спіненої молочної піни і напій одразу матиме більш вишуканий вигляд та смак.

Щоб збити піну вдома, налийте молоко в ємність, яку можна закрити кришкою, і трохи підігрійте в мікрохвильовці, поки воно стане теплим, але не гарячим. Потім щільно закрийте та добре струсіть приблизно пів хвилини. В результаті ви отримаєте пінисте молоко, яке створить відчуття, що ви п'єте капучино.

Перетворіть свою каву на мока

Найпростіший спосіб пом'якшити смак поганої кави – додати пакетик гарячого шоколаду. Це фактично швидкий домашній варіант мока.

Мока / Фото Unsplash

Поєднання цукру та сухого молока чудово приховує зайву гіркоту кави.

Додайте трохи солі

Сіль, як і цукор, може нейтралізувати надмірну гіркоту кави. Достатньо перед заварюванням просто присипати каву невеликою кількістю солі.

Використовуйте цитрусові

Кава часто має шоколадні нотки, які чудово поєднуються з цитрусовими. Зніміть трохи цедри з апельсина або грейпфрута (лимон краще не використовувати) та додайте приблизно чайну ложку до меленої кави.

Апельсини / Фото Unsplash

Як і зі спеціями, важливо добре перемішати, щоб цедра рівномірно розподілилася по всьому напою.

Яка кава краща: мелена чи в зернах?

Як пише Colipse Coffee, кава в зернах переважає мелену за свіжістю, смаком та можливістю контролювати процес приготування. Дослідження показують, що помел безпосередньо перед заварюванням зберігає аромат і смакові якості, адже після помелу смак кави значно погіршується вже через 15 хвилин.

Хоча кава в зернах смачніша, мелена має більшу популярність, бо її легше та швидше готувати. Подрібнення зерен потребує часу, прибирання та точного зважування, тоді як мелена кава заварюється прямо з пакета.

