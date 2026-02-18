Маленький отвір на кришці кави виконує важливі функції, безпосередньо впливаючи на безпеку та комфорт під час пиття гарячого напою, пише Tasting Table.

Читайте також Цукерки "Морські камінці" створили в Україні: історія легендарного драже

Для чого на кришці від кави отвір?

Крихітний отвір дозволяє виходити парі. Якщо налиту гарячу каву щільно закрити кришкою без можливості виходу повітря, всередині накопичуватиметься пара.

За певних умов це створює тиск, через який кришка може різко підскочити, що може призвести до опіку. Саме невеликий отвір допомагає зменшити тиск та запобігти таким ситуаціям.

Друга важлива функція пов’язана з рухом рідини під час пиття. Щоб напій лився рівномірно, потрібен баланс між повітрям і тиском усередині чашки. Якщо повітрю нікуди заходити, рідина витікає ривками. У випадку з гарячою кавою це може призвести до розбризкування.



Крихітний отвір на кришці – дуже важливий / Фото Pinterest

Щоб зрозуміти, як це працює, можна провести простий експеримент. Закрийте отвір пальцем та спробуйте вилити рідину. Замість плавного потоку вона почне хлюпати. Для гарячого напою це є потенційною небезпекою.

Окрім того, є ще один важливий аспект. Гаряча пара може впливати на саму кришку. Без можливості виходу повітря вона може деформуватися чи навіть частково розм’якнути, що створить додатковий ризик під час пиття.

Виробники завжди створюють отвір крихітним. Якщо його зробити більшим, то напій може швидше стати холодним, а ризик розливання зросте. Саме тому розмір цієї маленької деталі дуже добре продуманий. Він дозволяє парі та повітрю виходити, не створюючи ніяких проблем.

Наступного разу замовляючи лате чи американо на виніс – зверніть увагу на крихітний отвір, який робить пиття кави набагато безпечнішим та зручнішим.

До слова, експерти рекомендують вживати 1 – 2 чашки кави на день для покращення настрою та концентрації, пише The New York Times. Споживання кави перед сном може викликати тривожність та проблеми зі сном.

Що ще варто прочитати?