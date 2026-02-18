Ідея створення камінців досить проста, пише "Главред". Виробник хотів, щоб солодощі могли зовні візуально нагадували морську гальку.

Читайте також Харчуються як підлітки: які дешеві страви обожнюють мільярдери

Хто придумав драже "Морські камінці"?

Їх задумали різної форми, в яскравих кольорах та з характерним глянцевим блиском. Усе це мало формувати ефект маленького солодкого сувеніра з узбережжя.

Усередині драже могла бути помадна маса чи родзинка, просочена фруктовою есенцією. Коли шоколадні цукерки були дорогим задоволенням, поєднання текстури, аромату та зовнішнього вигляду зробило продукт особливим за відносно невисоку ціну.

Попередником "Морських камінців" вважають драже "Весна", яке виробляли ще у 1950-х роках. Та справжню популярність здобула "морська" версія завдяки незвичному оформленню та вдалій ідеї.

За фабричною легендою, фінальний вигляд цукерок придумали технологині одеської фабрики імені Рози Люксембург. Під час відпочинку в Ялті та Коктебелі вони звернули увагу на різнокольорову гальку й вирішили втілити образ у солодощах.

Технологія виробництва була типовою для драже. Спочатку формували основу – помадну чи з родзинкою, а далі в обертових котлах поступово нарощували шар цукрової оболонки. Далі цукерки фарбували сиропами та глянцювали воском чи парафіном. Саме цей блиск створював ілюзію відшліфованого морем гладкого та сяючого камінця.

Зараз досі продаються драже "Морські камінці", але вони вже не мають такої популярності, як раніше. Виробники випускають цукрові, шоколадні цукерки з різними начинками, але для багатьох справжніми цукерками, які відповідають назві, залишаються саме одеські драже, з родзинкою всередині.

Де вперше придумали круасани?

Круасани походять не з Франції, пише The Local. За документальними джерелами, круасан спочатку з'явився в Австрії під назвою "кіпферль". В австрійських архівах кіпферль згадується ще у XIII столітті, тоді як у Парижі перші відомості про випічку у формі півмісяця датуються 1837 роком.

Що ще цікавого варто прочитати?