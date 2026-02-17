У раціоні короля є чіткі вподобання, пише Express. Особливо це стосується сніданку. Роками Чарльз III обирає одну й ту саму страву – запечені яйця з сиром.

Який улюблений сніданок короля Чарльза?

Король обожнює страву, що складається з яєць потертих сиром. Запечені яйця легко приготувати вдома за кілька хвилин.

Інгредієнти:

100 грамів шпинату;

Помідори чері чи в’ялені томати;

35 грамів м’якого сиру з насиченим смаком;

1 яйце;

80 мілілітрів вершків;

15 грамів твердого сиру;

Свіже листя базиліка.

Спосіб приготування:

Форму для запікання треба змастити маслом і викласти шпинат, залишивши невелике заглиблення в центрі. Далі додаються помідори, м’який сир та базилік. Страву треба приправити сіллю, перцем, а всередину обережно розбити яйце, полити вершками й посипати тертим сиром, запікаючи у духовці при 180 градусах 8 – 10 хвилин.

Король Чарльз також любить горіхи, насіння та чай на сніданок. Також він часто вживає сухофрукти з медом. Що цікаво король має одну особливість – він фактично пропускає обід.

У 2018 році, до 70-річчя тодішнього принца Чарльза, Кларенс-Хаус опублікував список із 70 фактів про нього. Під номером 20 йшлося про те, що "Принц не обідає". Колишній королівський кореспондент The Telegraph Гордон Рейнер пояснював, що монарх вважає обід "розкішшю", яка заважає його насиченому робочому графіку.

Які продукти заборонив принц Чарльз?

Король Чарльз ІІІ заборонив вживати каву, часник та шоколад у Букінгемському палаці, оскільки він дуже педантичний у своїх звичках, пише Radar Online. Король завжди подорожує зі своїми столовими приборами, а на його місці за столом завжди повинна бути срібна посудина з особливою морською сіллю.

