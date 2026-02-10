Про це повідомляє The Local.

Де вперше з'явилися круасани?

За документальними джерелами, круасан спочатку з'явився в Австрії під назвою "кіпферль". В австрійських архівах кіпферль згадується ще у XIII столітті, тоді як у Парижі перші відомості про випічку у формі півмісяця датуються 1837 роком.

Це сталося в пекарні австрійських емігрантів Августа Цанга та Ернеста Шварцера, які відкрили свій магазин на вулиці Рішельє у Парижі в 1837 році. Вони пропонували випічку та тістечка зі своєї батьківщини і, як вважають історики, саме вони зробили кіпферль популярним у Франції.

Хоча їхня крамниця проіснувала лише кілька років, вона спричинила справжній бум на віденську випічку, зокрема на вигнуті тістечка, які французи почали називати "круасан", що означає "півмісяць".

Круасани

Існує також поширений міф, що кіпферль до Франції привезла австрійська принцеса Марія-Антуанетта, одружившись з Людовиком XVI. Однак жодних письмових підтверджень цьому немає. Перші згадки зʼявляються лише через 40 років після її смерті, попри те, що її стиль життя та уподобання широко висвітлювалися у пресі того часу. Тому цю версію вважають малоймовірною.

Наприкінці XIX – на початку XX століття круасан зазнав зазнав змін у Франції. Пекарі почали готувати його з листкового тіста замість оригінального, яке більше нагадувало солодкий хліб на зразок бріоші.

Таким чином, хоча Франція не винайшла круасан, вона значно його вдосконалила.

Як з'явився кіпферль?

Як розповідає Banu Bakery, форма тістечка, ймовірно, символізувала півмісяць, знак перемоги. За однією з легенд, його сучасний вигляд пов'язаний із подіями 1683 року під час облоги Відня Османською імперією.

Місто було на межі падіння, але польський король Ян III Собеський врятував його, розгромивши ворога. На честь цієї перемоги віденські пекарі створили випічку у формі півмісяця, нагадуючи символ на прапорі османів.

Хоч ця історія може бути романтизованою, вона залишається популярним поясненням походження кіпферля та його символіки.

