Где впервые появились круассаны?

По документальным источникам, круассан сначала появился в Австрии под названием "кипферль". В австрийских архивах кипферль упоминается еще в XIII веке, тогда как в Париже первые сведения о выпечке в форме полумесяца датируются 1837 годом.

Это произошло в пекарне австрийских эмигрантов Августа Цанга и Эрнеста Шварцера, которые открыли свой магазин на улице Ришелье в Париже в 1837 году. Они предлагали выпечку и пирожные со своей родины и, как считают историки, именно они сделали кипферль популярным во Франции.

Хотя их магазин просуществовал всего несколько лет, он вызвал настоящий бум на венскую выпечку, в частности на изогнутые пирожные, которые французы начали называть "круассан", что означает "полумесяц".

Существует также распространенный миф, что кипферль во Францию привезла австрийская принцесса Мария-Антуанетта, выйдя замуж за Людовика XVI. Однако никаких письменных подтверждений этому нет. Первые упоминания появляются только через 40 лет после ее смерти, несмотря на то, что ее стиль жизни и предпочтения широко освещались в прессе того времени. Поэтому эту версию считают маловероятной.

В конце XIX – начале XX века круассан претерпел претерпел изменения во Франции. Пекари начали готовить его из слоеного теста вместо оригинального, которое больше напоминало сладкий хлеб вроде бриоши.

Таким образом, хотя Франция не изобрела круассан, она значительно его усовершенствовала.

Как появился кипферль?

Как рассказывает Banu Bakery, форма пирожного, вероятно, символизировала полумесяц, знак победы. По одной из легенд, его современный вид связан с событиями 1683 года во время осады Вены Османской империей.

Город был на грани падения, но польский король Ян III Собеский спас его, разгромив врага. В честь этой победы венские пекари создали выпечку в форме полумесяца, напоминая символ на флаге османов.

Хотя эта история может быть романтизированной, она остается популярным объяснением происхождения кипферля и его символики.

