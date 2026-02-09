Про це розповідає The Catholic Gentleman.

Як церква охрестила каву?

Історія кави бере початок ще у IX столітті, коли ісламські пастухи помітили стимулюючий ефект кавових зерен на їхніх овець.

Згодом ісламські священнослужителі навчилися вирощувати ці зерна, і напій швидко набув популярності в усьому мусульманському світі.

Однак поява кави в християнській Європі викликала настороженість, оскільки її сприймали як напій "мусульманських невірних", із якими європейці воювали протягом століть. Через це дехто навіть охрестив каву "напоєм сатани".

Папа Климент VIII

Папа Климент VIII / Портрет

З часом напій дістався й Ватикану, де його подали Папі Клименту VIII. Попри заклики радників заборонити каву, понтифік вирішив спершу скуштувати її особисто. Зробивши ковток гарячого напою, папа залишився в захваті.

За легендою, він заявив, що цей "напій диявола" надто смачний, тому необхідно "обдурити диявола, охрестивши його". Завдяки папському благословенню кава стрімко поширилася Європою, а згодом – по всьому світу, де й досі не втрачає своєї популярності.

Як кава потрапила до Європи?

Як пише Coffee Annan, достеменно невідомо, як саме кава з'явилася в Європі, адже існує кілька версій її поширення. За однією з них, кавові зерна привіз на континент лікар з Аугсбурга, який привіз їх як сувенір після подорожі на Схід.

Водночас венеціанський лікар Просперо Альпіні познайомився з кавовим деревом під час перебування в Єгипті. Там він уперше спробував смачний напій і навчився обсмажувати зерна для його приготування.

Кавові зерна

Кавові зерна / Фото Unsplash

Саме Альпіні, за цією версією, доставив перші партії кави до Венеції. Спершу її продавали в аптеках як ліки, адже кава коштувала надзвичайно дорого й була доступна лише заможним людям.

Крім того, значну роль у поширенні кави відіграли мандрівники, паломники та християнські європейські торговці, які привозили її зі своїх подорожей.

Чому кава – фрукт?

  • Попри поширену назву, кавові зерна насправді не є зернами, а насінням плоду кавового дерева. Сам плід має вигляд невеликої яскраво-червоної ягоди, відомої як "кавова вишня".

  • Усередині неї зазвичай містяться дві насінини, з яких і отримують каву. Після збору врожаю ці насінини очищають, висушують і обсмажують, у результаті чого вони набувають звичного вигляду кавових зерен.

  • Кавові дерева ростуть у регіонах поблизу екватора, у так званому кавовому поясі, де клімат є найбільш сприятливим.