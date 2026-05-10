Український блогер Andri__ko живе з дівчиною австралійкою та часто знімає відео, у яких пропонує їй куштувати різноманітні українські солодощі та ділиться її реакцією. В одному з таких роликів дівчина спробувала відомий багатьом батончик "Джек". Нижче у нашому матеріалі розповідаємо, чи сподобався він їй.

Що відомо про вафельний батончик "Джек" та хто його створив?

"Джек" – це популярна українська глазурована вафельна цукерка, яку добре знають ще з 2000-х років, розповідають на офіційному сайті Konti. Вона складається з п'яти хрустких вафельних шарів та чотирьох шарів шоколадної начинки з додаванням какао-порошку. Зверху цукерка покрита солодкою глазур'ю, завдяки чому має насичений шоколадний смак та характерний аромат какао.

"Джек" / фото Konti

Цукерка вирізняється великим розміром та хрусткою текстурою, через що багато хто називає її не просто цукеркою, а справжнім вафельним батончиком для швидкого перекусу. "Джек" також продають поштучно в індивідуальному пакуванні, тому його зручно брати із собою на роботу, навчання чи в дорогу.

Щодо калорійності, то у 100 грамах продукту міститься:

424 калорії;

3,5 грама білків;

14,6 грами жирів;

69,7 грамів вуглеводів;

Також відомо, що вафельна цукерка "Джек" має термін зберігання до 12 місяців. Засновником бренду є український виробник солодощів "Житомирські ласощі", який випускає різноманітні шоколадні та вафельні вироби.

Чи сподобався австралійці український батончик "Джек"?

Спочатку дівчину здивували сама назва та упаковка батончика, адже їй було незрозуміло, чому звичайна вафля має таку назву та як "Джек" пов'язаний із бобовим деревом. Уже під час куштування вона показала палець вгору та зазначила:

Я не відчуваю чогось унікального, але це добре,

– каже дівчина.

Австралійка куштує батончик "Джек" / інстаграм andri__ko

Також дівчина додала, що раніше вже бачила ці вафлі у Польщі.

Завжди цікаво спостерігати, як іноземці куштують українську продукцію. Тому пропонуємо дізнатись про те, як популярний корейський мукбанг-блогер Jaekang_eating дегустував українські цукерки Roshen. Починав хлопець з цукерки "Молочна крапля": спочатку він обережно роздивлявся їх та нюхав, а вже потім куштував на смак. На його обличчі одразу було видно, що смак йому сподобався. Коли він клав одну цукерку за іншою, захоплення тільки зростало. Врешті він поставив оцінку 10 з 10.

Далі на черзі була відома м'ятна цукерка. Процес дегустації аналогічний, але тут блогер за кілька хвилин скуштував цілу жменю цукерок, що змусило його скривитися, явно через насичений смак м'яти, тому ставить оцінку 9 з 10.