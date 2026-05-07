Про те, які українські страви вразили його найбільше, Сереметіс розповів у своєму відео в TikTok.

Які українські страви вразили американця?

На відео можна побачити, як дорогою до ресторану блогер слухав хіт Олега Скрипки "Весна". Прибувши до закладу він замовив борщ, сало з чорним хлібом і зеленою цибулею, голубці зі сметаною, сирники з варенням і квас.

Найбільше емоцій у нього викликали голубці.

О Боже, це неймовірно!,

– відреагував Сереметіс.

Не менш яскравою була реакція і на борщ із салом. Страву він описав як суп із буряком і яловичиною.

Водночас квас нагадав блогеру щось середнє між пивом і соєвим соусом. Також Сереметіс відзначив сирники з варенням та імбирний чай.

Під час візиту блогер також поспілкувався з працівницею закладу Мариною та запитав, що означає бути українкою. Вона відповіла, що це передусім про незалежність, хоробрість і свободу бути собою.

Відео швидко набирає популярності в TikTok, а користувачі в коментарях радіють, що українська кухня підкорює світ.

Як реагували користувачі у коментарях / Скриншоти

Як українські ресторани змінюють кулінарний ландшафт Америки?

Як пише Fine Dining Lovers, по всій Америці прокотилася нова гастрономічна хвиля. У різних містах США активно відкриваються українські ресторани, як у форматі "фаст-кежуал", так і заклади високої кухні.

Цікаво! "Фаст-кежуал" – це ресторанний формат, що поєднує швидкість фастфуду та якість їжі ресторанів середнього цінового сегмента

Серед них – "Mom, Please" і "Mood" у Лос-Анджелесі, "Touch of Ukraine" в Медісоні (Вісконсин), "Leleka" у Сан-Франциско та "Corner of Ukraine" в Найаку (штат Нью-Йорк), які з'явилися протягом останніх кількох років.

Українська кухня стає дедалі популярнішою в Америці / Фото Shutterstock

До цієї тенденції долучився й ресторан Anelya в Чикаго, що нещодавно отримав відзнаку в "Гіді Мішлен". Такий сплеск інтересу пояснюється як приїздом кулінарних талантів до США через війну, так і бажанням української діаспори популяризувати й зберігати свою кулінарну спадщину.

В якому регіоні сформувалася українська кухня?

Класичні українські страви мають коріння у центральних регіонах, зокрема на Черкащині, Київщині та Полтавщині. Саме кухня Черкащини вважається однією з основ української гастрономічної традиції, звідки походять різні варіації борщу, вареників і капусняку.

На її формування вплинула географія: родючі чорноземи, лісостепи та річки забезпечили достаток зернових культур і риби. Основу раціону становили пшениця, гречка та просо, а також річкова риба, яку готували різними способами.

Вареники у цьому регіоні вирізняються великою кількістю начинок, серед яких не лише традиційні, а й досить незвичні. Також кухня Черкащини вирізняється галушками і різними видами пиріжків.