Про це розповідає Times Now.

Як харчується Воррен Баффетт?

Голова Berkshire Hathaway Воррен Баффетт давно відомий своїми простими гастрономічними вподобаннями. Мільярдер регулярно снідає в McDonald's, а вибір замовлення, за його ж словами, іноді залежить від того, як відкрився фондовий ринок.

Воррен Баффетт / Фото GettyImages

Його улюблений напій – Cherry Coke. Баффетт може випивати близько двох літрів цього напою щодня.

Мільрядер також жартував, що шестирічні діти мають найнижчий рівень смертності, тож він вирішив харчуватися як вони.

Які харчові уподобання Білла Гейтса?

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс також не приховує любові до фаст-фуду. Його фаворити – чізбургери, особливо під час подорожей.

Білл Гейтс / Фото GettyImages

Крім того, Гейтс відомий прихильністю до дієтичної коли, яку п'є щодня, а також до Tang – порошкового напою, що викликає ностальгію за ретро-космічною епохою.

Чим дивують замовлення Марка Цукерберга?

Як пише Fortune, засновник Meta Марк Цукерберг теж не цурається ласувати фаст-фудом. На платформі Threads він відповів на запитання від McDonald's про улюблене замовлення.

20 нагетсів, чверть фунта, велика порція картоплі фрі, Oreo McFlurry, яблучний пиріг і, можливо, кілька чізбургерів на потім?,

– написав він.

Марк Цукерберг / Фото з Facebook-сторінки мільярдера

За підрахунками на сайті компанії, таке замовлення може перевищувати 3 000 калорій, що більш ніж удвічі більше за добову норму для дорослої людини.

Втім, Цукерберг пояснив, що не намагається худнути і через активні тренування потребує близько 4 000 калорій на день.

Яку просту страву обожнює король Чарльз?