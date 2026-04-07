Про те, за яких умов Пабло Пікассо полюбив вареники та навчився їх ліпити, пише Український інститут національної пам'яті.

В оселі якої художниці Пікассо навчився ліпити вареники?

Олександра Екстер – відома кубофутуристка та сценограф, яка у своєму паризькому домі поєднувала європейський авангард з українським побутом. Аліса Коонен та режисер Олександр Таїров, які часто навідувалися до неї в гості, були вражені цим гармонійним поєднанням.

Олександра Екстер / Фото Association Alexandra Exter

У її оселі поряд з роботами Жоржа Брака, Пабло Пікассо та Фернана Леже були українські килими, рушники й глечики. Також кухня залишалася традиційно українською. Разом з Екстер завжди подорожувала її хатня робітниця Настя, яка пригощала гостей варениками в полив'яних мисках та борщем.

Екстер також товаришувала із Пікассо та Леже, які теж не раз бували в її домі. Саме тут вони вперше по-справжньому оцінили українську кухню. Вареники настільки припали їм до смаку, що згодом обидва навіть опанували мистецтво їх ліплення.

Хто одягнув Пікассо у вишиванку?

Як пише видання "Українки", першою офіційною дружиною Пікассо була українка Ольга Хохлова. Саме вона подарувала та одягнула художника у вишиванку.

Разом із цим вона придбала для нього елегантний смокінг і котелок, намагаючись зробити чоловіка справжнім світським денді. Пікассо не опирався таким змінам і навіть отримував задоволення від розкішного вбрання.

Пікассо у вишиванці / Архівне фото

Щоправда друзі художника дорікали художнику за це та заявляли, що одружившись він змінився та перетворився на справжнього буржуа.

