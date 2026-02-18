Об этом рассказывает Times Now.

Как питается Уоррен Баффетт?

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт давно известен своими простыми гастрономическими предпочтениями. Миллиардер регулярно завтракает в McDonald's, а выбор заказа, по его же словам, иногда зависит от того, как открылся фондовый рынок.

Уоррен Баффетт / Фото GettyImages

Его любимый напиток – Cherry Coke. Баффетт может выпивать около двух литров этого напитка ежедневно.

Миллиардер также шутил, что шестилетние дети имеют самый низкий уровень смертности, поэтому он решил питаться как они.

Какие пищевые предпочтения Билла Гейтса?

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс также не скрывает любви к фаст-фуду. Его фавориты – чизбургеры, особенно во время путешествий.

Билл Гейтс / Фото GettyImages

Кроме того, Гейтс известен приверженностью к диетической колы, которую пьет ежедневно, а также к Tang – порошковому напитку, что вызывает ностальгию по ретро-космической эпохе.

Чем удивляют заказы Марка Цукерберга?

Как пишет Fortune, основатель Meta Марк Цукерберг тоже не чурается лакомиться фаст-фудом. На платформе Threads он ответил на вопрос от McDonald's о любимом заказе.

20 наггетсов, четверть фунта, большая порция картофеля фри, Oreo McFlurry, яблочный пирог и, возможно, несколько чизбургеров на потом?,

– написал он.

Марк Цукерберг / Фото с Facebook-страницы миллиардера

По подсчетам на сайте компании, такой заказ может превышать 3 000 калорий, что более чем вдвое больше суточной нормы для взрослого человека.

Впрочем, Цукерберг объяснил, что не пытается худеть и из-за активных тренировок требует около 4 000 калорий в день.

Какое простое блюдо обожает король Чарльз?