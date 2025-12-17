Сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Смотрите также Спасет даже самый дешевый кофе: простые добавки, которые сделают напиток вкуснее

Как взбить молоко к кофе в домашних условиях?

Взбить молоко до пышной пенки можно и в домашних условиях. Лучше всего для этого подойдет обезжиренное или 2-процентное молоко, ведь именно оно дает легкую и устойчивую пену.

Достаточно налить молоко в бутылку для воды или обычную банку, плотно закрыть крышкой и энергично встряхивать примерно 30 секунд. Этого будет достаточно, чтобы оно превратилось в ножку пену.

Кофе с молоком / Фото Unsplash

В то же время для большего объема можно добавить несколько щепоток сахара перед встряхиванием. А чтобы пена дольше держалась и не оседала, после взбивания советуют снять крышку и поставить емкость в микроволновку на 30 секунд.

Тепло действует как природный стабилизатор и сделает пенку более устойчивой.

Какой самый популярный кофейный напиток в мире?

По данным Coffeeness, капучино является самым популярным кофейным напитком в мире. Его любят в 24 странах, в частности в Албании, Австрии, Франции, Кении, Испании, Саудовской Аравии и Нидерландах.

Напиток состоит из одной порции эспрессо, горячего молока и густой молочной пенки, которую получают путем вспенивания молока паром под высоким давлением.

Популярность капучино объясняется гармоничным сочетанием всех компонентов – кофе, подогретого молока и пенки.

Какой кофе из супермаркета является лучшим?