Начать подготовку надо с выбора зерна, говорится на "Старых фотографиях Львова". Лучшим вариантом считается кофе в зернах, смолотый перед приготовлением. Чтобы аромат кофе оставался максимально ярким, зерна должны быть обжарены не позднее, чем месяц назад.

Читайте также Сколько кофе нужно на одну чашку: эксперты назвали идеальную пропорцию зерен и воды

Как приготовить кофе в турке?

Арабика имеет мягкий и ароматный вкус, а робуста – насыщенный и крепкий. Каждый сорт способен придать кофе особых нот. Важное значение имеет вода. Лучше всего использовать воду в бутылках, потому что она мягче и не перебьет вкуса кофе. Сахар является необязательным, но лучше выбирать тростниковый, а вот щепотка соли подчеркнет кофейные нотки и сделает вкус кофе глубже.

Помол для турки должен быть максимально мелким как пудра. Молоть зерна рекомендуется короткими импульсами, чтобы кофемолка не перегрелась, иначе аромат может потерять чистоту.

Классический способ приготовления кофе в турке

Вкус кофе лучше всего раскрывается в медной турке, однако вариант из нержавеющей стали также может подойти. На одну порцию нужно взять 2 чайные ложки молотого кофе. Добавить немного сахара и щепотку соли, а затем перемешать сухие ингредиенты. Воды должно быть 100 – 120 миллилитров на порцию.

Обратите внимание! Уровень воды не должен превышать самого узкого места турки, потому что именно в этом месте формируется пенка. Турку нужно поставить на средний огонь и дать кофе медленно нагреться. Когда появится пенка, огонь надо уменьшить до минимума.

Когда пенка начнет подниматься к краям, турку надо снять с плиты и оставить на некоторое время. Что интересно, такой процесс надо повторить трижды. За это время зерна смогут отдать максимум эфирных масел. Главное правило – не доводить кофе до кипения. Оптимальная температура заваривания составляет 95 градусов.

После приготовления в турку нужно добавить ложку холодной воды, чтобы кофейная гуща быстрее осела. Перед подачей чашки стоит обдать кипятком, чтобы напиток дольше оставался ароматным.



Лучший рецепт приготовления кофе в турке / Фото Pexels

Способ приготовления кофе по-арабски

Для этого варианта надо сначала прогреть турку и всыпать сахар. Далее его надо на слабом огне довести до легкой карамелизации, а потом влить 100 миллилитров воды и дать смеси закипеть. Тогда добавьте 10 граммов молотого кофе и столовую ложку холодной воды. На минимальном огне доведите напиток до появления пенки, снимите турку с плиты и сразу перелейте в теплую чашку.

Способ приготовления кофе по-венски

Сварите классический кофе в турке и налейте его в чашку. Отдельно взбейте жирные сливки с сахаром до густой, воздушной консистенции. Тогда выложите сливки поверх горячего кофе и украсьте тертым шоколадом.

К слову, баристы советуют выбирать молоко для кофе без химического привкуса, с жирностью не менее 2,5%, а также обращать внимание на содержание белков, жиров и углеводов, рассказали баристы My Kava. Оптимальные параметры: белки 2,8 – 3 граммов на 100 граммов, жиры 2,5 – 3,5 грамма, углеводы 3 – 5 граммов, которые влияют на вкус и структуру пены.

Что еще стоит прочитать?