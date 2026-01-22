Почати підготування треба з вибору зерна, йдеться на "Старих фотографіях Львова". Найкращим варіантом вважається кава в зернах, змелена перед приготуванням. Щоб аромат кави залишався максимально яскравим, зерна мають бути обсмажені не пізніше, ніж місяць тому.

Як приготувати каву в турці?

Арабіка має м’який та ароматний смак, а робуста – насичений та міцний. Кожен сорт здатен надати каві особливих нот. Важливе значення має вода. Краще за все використовувати воду в пляшках, бо вона м’якша й не переб’є смаку кави. Цукор є необов’язковим, але краще обирати тростинний, а от дрібка солі підкреслить кавові нотки та зробить смак кави глибшим.

Помел для турки повинен бути максимально дрібним наче пудра. Молоти зерна рекомендовано короткими імпульсами, щоб кавомолка не перегрілася, бо інакше аромат може втратити чистоту.

Класичний спосіб приготування кави в турці

Смак кави найкраще розкривається у мідній турці, однак варіант з нержавіючої сталі також може підійти. На одну порцію потрібно взяти 2 чайні ложки меленої кави. Додати трішки цукру й дрібку солі, а тоді перемішати сухі інгредієнти. Води має бути 100 – 120 мілілітрів на порцію.

Зверніть увагу! Рівень води не повинен перевищувати найвужчого місця турки, бо саме в цьому місці формується пінка. Турку потрібно поставити на середній вогонь й дати каві повільно нагрітися. Коли з’явиться пінка, вогонь треба зменшити до мінімуму.

Коли пінка почне підійматися до країв, турку треба зняти з плити й залишити на деякий час. Що цікаво, такий процес треба повторити тричі. За цей час зерна зможуть віддати максимум ефірних олій. Головне правило – не доводити каву до кипіння. Оптимальна температура заварювання становить 95 градусів.

Після приготування у турку потрібно додати ложку холодної води, щоб кавова гуща швидше осіла. Перед подачею чашки варто обдати окропом, щоб напій довше залишався ароматним.



Найкращий рецепт приготування кави в турці / Фото Pexels

Спосіб приготування кави по-арабськи

Для цього варіанти треба спочатку прогріти турку й всипати цукор. Далі його треба на слабкому вогні довести до легкої карамелізації, а тоді влити 100 мілілітрів води й дати суміші закипіти. Тоді додайте 10 грамів меленої кави та столову ложку холодної води. На мінімальному вогні доведіть напій до появи пінки, зніміть турку з плити й одразу перелийте в теплу чашку.

Спосіб приготування кави по-віденськи

Зваріть класичну каву в турці й налийте її в чашку. Окремо збийте жирні вершки з цукром до густої, повітряної консистенції. Тоді викладіть вершки поверх гарячої кави та прикрасьте тертим шоколадом.

До слова, баристи радять обирати молоко для кави без хімічного присмаку, з жирністю не менше 2,5%, а також звертати увагу на вміст білків, жирів і вуглеводів, розповіли баристи My Kava. Оптимальні параметри: білки 2,8 – 3 грамів на 100 грамів, жири 2,5 – 3,5 грама, вуглеводи 3 – 5 грамів, які впливають на смак та структуру піни.

