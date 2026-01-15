Сообщает 24 Канал со ссылкой на Quantum Brew.

Как выглядит плод кофе?

Несмотря на привычное название, кофейные зерна не являются зернами в классическом понимании – это семена плода, который растет на кофейном дереве.

Плод кофе выглядит как небольшая ярко-красная ягода, которую часто называют "кофейной вишней". Внутри нее обычно содержатся два семени, которые после сбора урожая очищают, сушат и обжаривают, превращая в знакомые всем кофейные зерна.

"Кофейная вишня" / Фото Unsplash

Кофейные деревья растут в так называемом "кофейном поясе" вокруг экватора, где климат идеально подходит для их выращивания. Самыми распространенными в мире есть два вида кофе – арабика и робуста.

Как добывают самый дорогой в мире кофе?

Как пишет Mental Floss, Kopi Luwak – один из самых дорогих кофе в мире, и его высокая цена объясняется необычным этапом производства. В Индонезии дикое животное, известное как мусанг азиатский, любит красные кофейные ягоды. В то же время сами зерна его организм не способен полностью переварить.

Мусанг азиатский / Фото GettyImages

В результате кофейные зерна проходят через пищеварительную систему животного почти неповрежденными. После этого фермеры собирают их из экскрементов мусанга, тщательно очищают, обрабатывают и продают по цене до 600 долларов за 0,5 килограмма.

